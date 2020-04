Barbara Rütting im Alter von 92 Jahren gestorben

Von Beginn der 1950er Jahre an wirkte Barbara Rütting in zahlreichen Theater- und Filmproduktionen mit. Sie spielte Hauptrollen in insgesamt 45 Filmen, darunter etwa "Die Geierwally" oder "Operation Crossbow" an der Seite von Sophia Loren. Später widmete sie sich als Autorin vor allem den Themen Tierschutz und ökobewusste Ernährung und brachte ein eigenes Vollkorn-Brot heraus.

Abkehr von den Grünen

Rütting war von Beginn an Mitglied von Bündnis90/Die Grünen und wurde 2003 für die Partei in den bayerischen Landtag gewählt. Nach einer Wiederwahl gab sie 2009 ihr Mandat zurück und trat später aus der Partei aus, nachdem sie unter anderem eine Abkehr vom Pazifismus und mangelnden Tierschutz beklagt hatte. 2016 trat sie in die V-Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer ein und kandidierte 2017 für den deutschen Bundestag.