Bannwald-Rodung bei Stahlwerken vor Gericht

Der Bund Naturschutz hält die Rodung des Bannwalds für rechtswidrig. Beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München hatte der Verband deshalb noch vor dem Eingriff eine Normenkontrollklage eingereicht. Damit wollen die Naturschützer prüfen lassen, ob die von der Gemeinde Meitingen genehmigte Erweiterung der Lech-Stahlwerke in den angrenzenden Bannwald rechtens ist.

Weiteres Waldgebiet soll verschont werden

Die Klage wird von der Bürgerinitiative Lech-Schmuttertal und der Aktionsgemeinschaft der Lebensqualität im Raum Meitingen unterstützt. Als Grundlage für die Rodung diente eine von der Regierung von Schwaben gewährte "artenschutzrechtliche Ausnahme" vom 17. Oktober 2022. Insgesamt 17 Hektar Wald sollen für die Erweiterung der Lechstahl-Werke gerodet werden. Bislang wurden sechs Hektar Wald gefällt, um die weiteren elf Hektar wird nun vor Gericht gerungen.

Was den Bannwald schützenswert macht

Haben Waldgebiete in Bayern den Status "Bannwald", bedeutet das, dass dieser in waldarmen Gegenden als unersetzlich gilt und erhalten werden muss, vor allem in städtischen Ballungsräumen und waldarmen Gegenden. Sie sind deshalb rechtlich besonders geschützt. Beim Forstministerium heißt es dazu, der Wald "sorgt für ein ausgeglicheneres Stadtklima, bietet Erholungsraum und wirkt sich positiv auf Wasser- und Lufthaushalt aus". Für den Bund Naturschutz erfüllt der Bannwald bei Meitingen noch viele weitere wichtige Funktionen, zum Beispiel als Lebensraum für wertvolle Tier- und Pflanzenarten. Außerdem sei er ein wichtiges Landschaftsschutz- und Erholungsgebiet.