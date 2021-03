Banner-Aktion in Hof: Kirche will Hoffnung ausstrahlen

Mit Beginn der Karwoche startet das evangelische Dekanat Hof einen Tag nach Palmsonntag die "Aktion Hoffnungsworte". Auf großflächigen Bannern an 24 Kirchen in Stadt und Landkreis Hof sowie 30.000 Postkarten sind hoffnungsmachende Bibelstellen, Sprichwörter und Zitate von Prominenten zu lesen. Außerdem ist eine spezielle "Hoffnungspost" für Kinder geplant.

Aktion während der Karwoche soll Menschen Hoffnung geben

Die Idee für die kirchliche Aktion in der Karwoche und zu Ostern hatte die Hofer Landessynodale Monika Köppel-Meyer. Ihr Gedanke: "Als Kirche Hoffnung auszustrahlen in den Alltag der Menschen." Hof sei zwar momentan ein Corona-Hotspot, aber bewusst verweise man mit der Aktion auch auf den Städtename Hof, der auch in "Hoffnung" stecke, erklärt Organisator Pfarrer Thomas Persitzky von der Hofer Lorenzkirche.

Der Hofer Dekan Günter Saalfrank betont: "In einer Zeit, wo Menschen wegen Covid-19 immer müder und verletzlicher wirken, wollen wir eine hoffnungs- und mutmachende Kirche sein." Die einzelnen Kirchengemeinden verteilen die 30.000 farbefrohen Hoffnungs-Postkarten direkt an die Menschen und verbinden sie mit verschiedenen Aktionen.

Hof: Postkarten werden zur Hoffnungspost

So hängt ab sofort bis Ostern zum Beispiel in der Lorenzkirche in der Hofer Fußgängerzone eine "Hoffnungsleine": Die Menschen sind aufgefordert, dort auf Zetteln zu notieren, was ihnen trotz oder gerade wegen Corona momentan Hoffnung macht. Neben den Hoffnungs-Postkarten mit Sprüchen wie "Das Licht scheint in der Finsternis" oder "Wunder erleben nur die, die an Wunder glauben, ist auch noch eine Briefaktion für Grundschüler geplant: Mit dieser "Hoffnungspost" sollen die Kinder spüren, dass sie in Corona-Zeiten nicht vergessen sind.

Die Religionslehrer verteilen nach den Osterferien Kuverts mit Bastelbogen, einer Faltkarte mit einer biblischen Geschichte, Rezeptvorschlägen und auch eine Tüte mit Kresse-Samen – als Zeichen, wie Hoffnung wachsen kann.