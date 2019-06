Banküberfall in Lohr am Main: Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei betrat der Täter am Donnerstag gegen 12.00 Uhr die Bankfiliale in der Oberen Brückenstraße in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart).

Der Mann hatte sich mit einer Sonnenbrille und einem Ski-Tuch maskiert und bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe. Unter Vorhalt der Waffe forderte er die Aushändigung des Bargeldes und flüchtete nach der Übergabe in Richtung Main. Das Geld hatte er in einer Stofftasche der Firma "Penny" verstaut, heißt es. Ob er für seine Flucht ein Fahrzeug genutzt hat, ist unklar. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung, in die auch benachbarte Dienststellen und ein Polizeihubschrauber eingebunden waren, konnte der Täter bisher nicht gefasst werden.

Schwarze Basecap mit weißem Schild

Die Würzburger Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft, dass Passanten möglicherweise etwas beobachtet haben könnten. Der etwa 30 Jahre alte Täter trug eine kurze schwarze Arbeitshose und ein hellrotes T-Shirt mit weißer Aufschrift, sowie eine schwarze Baseball-Cap mit weißem Schild. Außerdem hatte er braune Lederschuhe an. Neben einer Sonnenbrille war er mit einem Ski-Tuch maskiert. Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter folgender Telefonnummer entgegen: 0931/457.