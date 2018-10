Banküberfall in Hohenwarth: Verdächtiger festgenommen

Nur wenige Stunden nach dem Banküberfall in Hohenwarth (Lkr. Cham) hat die Polizei einen 24-jährigen Mann festgenommen, der als Verdächtiger gilt. Er wurde am frühen Abend von der Kripo verhört.

Verdächtiger aus dem Landkreis

Ob er tatsächlich den Überfall verübt hat, ist aber noch unklar. Der 24-Jährige wurde auf Grund von Zeugenhinweisen und polizeilichen Ermittlungen in der Nähe seines Wohnorts festgenommen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Wo der Ort liegt, will die Polizei momentan noch nicht sagen. Es handelt sich aber um einen Mann aus dem Landkreis Cham.

Flucht ohne Beute

Heute früh hatte ein Mann die Sparkassenfiliale in Hohenwarth überfallen und den Angestellten mit einer Waffe bedroht. Er kam aber nicht an das Geld, flüchtete dann ohne Beute zu Fuß. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein.