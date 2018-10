Banküberfall in Hohenwarth: Tatverdächtiger wieder frei

Der nach dem Banküberfall in Hohenwart (Lkr. Cham) festgenommene 24 Jahre alte Tatverdächtige ist wieder auf freiem Fuß. Er wurde bereits am Donnerstagabend wieder entlassen. Das gab die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in einer Mitteilung bekannt. Er steht jedoch weiterhin unter Tatverdacht.

24-Jähriger bestreitet Tat

Am Donnerstag wurde die Sparkassen-Filiale in Hohenwart von einem maskierten Mann überfallen – dieser bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe. Er kam aber nicht an das Geld und flüchtete ohne Beute zu Fuß.

Nach einer sofort eingeleiteten Großfahndung, war der 24-Jährige auf Grund von Zeugenhinweisen und polizeilichen Ermittlungen in der Nähe seines Wohnortes nur wenige Stunden nach der Tat festgenommen worden.

Während der Vernehmung durch die Kriminalpolizei bestritt der Mann, die Tat begangen zu haben. Der 24-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wieder entlassen. Nähere Auskünfte zur Person oder zum aktuellen Ermittlungsstand gibt die Polizei derzeit mit Blick auf das laufende Verfahren nicht.