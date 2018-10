Banküberfall in Hohenwarth - Täter auf der Flucht

Ein bewaffneter Mann hat am Mittwochmorgen eine Sparkassenfiliale in Hohenwarth im Landkreis Cham überfallen. Er ist auf der Flucht, die Polizei warnt vor dem Unbekannten und bittet darum, keine Anhalter in dem Bereich mitzunehmen.

Täter besitzt Schusswaffe

Kurz vor halb Neun hatte der maskierte Täter die Bank in der Bayerwald-Gemeinde betreten, er führte laut Polizei eine Schusswaffe bei sich. Der Mann flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung Lam, Näheres ist noch nicht bekannt.

Beschreibung des Mannes

Der Mann wird als etwa 175 Zentimeter groß beschrieben mit normaler Statur. Er trug eine blaue Jacke, eine blaue Hose und schwarze Schuhe. Zudem hatte er einen Rucksack bei sich.

Die Polizei nimmt Hinweise unter dem Notruf 110 entgegen.