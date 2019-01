Banküberfall in Arnschwang: Bewaffneter Täter auf der Flucht

In Arnschwang im Landkreis Cham ist am Dienstag gegen 14.45 Uhr die Sparkasse am Dorfplatz überfallen worden. Laut Polizei betrat ein Mann mit vorgehaltener Waffe die Bank und forderte Geld. In der Bank befanden sich zum Tatzeitpunkt zwei Angestellte.

Laut Polizei kam es aber zu keiner Geld-Übergabe. Der Täter floh anschließend ohne Beute zu Fuß über den Dorfplatz. In welche Richtung ist nicht bekannt, so ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand.

Tschechische Polizei hilft bei der Suche

Die Polizeiinspektion Furth im Wald leitete umgehend eine Großfahndung ein. Dabei wurden sie von umliegenden Polizeiinspektionen, den angrenzenden Polizeipräsidien, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei und der tschechischen Polizei unterstützt. Auch ein Polizeihubschrauber und mehrere Hundeführer waren im Einsatz.

Polizei warnt davor, Anhalter mitzunehmen

Der Täter ist ungefähr 30 bis 35 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß und hat eine schlanke Statur. Er trägt einen braunen oder dunkelblonden Kinn- und Oberlippenbart. Bekleidet ist er mit einer dunklen Jacke, blauer Jeans und einem dunklen Kapuzenshirt mit weißen Zugbändern an der Kapuze.

Die Polizei bittet darum, keine Anhalter mit dem Auto mitzunehmen und sucht nach Zeugen des Überfalls.