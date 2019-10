Banküberfälle in Unterfranken: Verdächtiger geschnappt

Die Polizei hat einen Mann aus Kaiserslautern festgenommen, der im Juni und Oktober dieses Jahres zwei Banken in Klingenberg (Lkr. Miltenberg) und Lohr am Main (Lkr. Main-Spessart) überfallen haben soll. Mit vorgehaltener Schusswaffe soll der 56-Jährige mehrere tausend Euro erbeutet haben. Das geht aus einem gemeinsamen Pressebericht des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hervor.

Zwei Banküberfälle in Unterfranken

Der Mann soll zunächst am 27. Juni eine Bank in der Oberen Brückenstraße in Lohr am Main überfallen haben. Am 17. Oktober folgte ein Überfall auf eine Bankfiliale in der Rathausstraße in Klingenberg. In beiden Fällen bedrohte der Bankräuber die Mitarbeiter mit einer Waffe und flüchtete unerkannt mit mehreren tausend Euro Bargeld.

Mutmaßlicher Bankräuber kommt aus Kaiserslautern

Weil es Parallelen in der Vorgehensweise gibt, haben die zuständigen Polizeiinspektionen Aschaffenburg und Würzburg die Ermittlungen von Anfang an gemeinsam geführt. Der 56-jährige Mann aus Kaiserslautern kristallisierte sich schnell als "dringend tatverdächtig" heraus. Am vergangenen Donnerstag konnte eine Spezialeinheit der Polizei den Mann in seiner Wohnung festnehmen.

Verdächtiger ist in Untersuchungshaft

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, und weiteres Beweismaterial. Die Polizei vermutet, dass er beide Banküberfälle verübt hat und prüft nun, ob er auch für weitere ähnliche Fälle im Bundesgebiet verantwortlich ist. Der 56-Jährige sitzt aktuell in Unterfranken in Untersuchungshaft.