Bankraubserie: Tatverdächtiger festgenommen

Elf Banküberfälle in Ober- und Niederbayern

Ein bewaffneter, teilmaskierter Mann hatte erstmals am 16. Mai 2016 im Münchner Stadtteil Allach eine Stadtsparkasse überfallen und dabei einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Derselbe Täter wird von den Ermittlern für zehn weitere Raubüberfälle in München, Erding, Freising, Dachau, Fürstenfeldbruck, Pfaffenhofen und zuletzt am 18. Dezember 2018 in Landshut verantwortlich gemacht, wo er mehrere 10.000 Euro erbeuten konnte.