Bankräuber von Obersüßbach ist vermutlich ein Serientäter

Der Bankräuber von Obersüßbach im Kreis Landshut hat offenbar zehn weitere Überfälle begangen. Die Kripo Landshut geht davon aus, dass er für die Raubüberfälle im Großraum nördlich von München in Frage kommt. Demnach ist der etwa 35-Jährige seit Mai 2016 "aktiv".

Zehn Banküberfälle in Oberbayern

Der erste Überfall war am 18.05.2016 auf eine Bank in der Mannertstraße in München. Es folgten zwei weitere Überfälle 2016. Im Jahr 2017 waren es fünf Überfälle und in diesem Jahr (2018) schlug er vermutlich insgesamt dreimal zu. Alle zehn vergangenen Überfälle fanden in Oberbayern statt. Drei davon im Landkreis Freising.

Erster Überfall in Niederbayern

Der Banküberfall in Obersüßbach ist der erste im Regierungsbezirk Niederbayern, der auf sein Konto geht. Die Polizei fahndet nach wie vor auf Hochtouren nach dem flüchtigen Bankräuber. Er war beim Überfall in Obersüßbach bewaffnet und erbeutete dort mehrere Zehntausend Euro.

Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 35 Jahre alt und 1,80m groß. Er ist schlank, hat helle kurze Haare und spricht hochdeutsch. Zum Zeitpunkt des Überfalls Mitte Dezember trug er eine dunkelblaue Jacke, eine helle Hose und eine helle Mütze. Die Tatwaffe war dunkelgrau. Die Polizei bittet um Hinweise.