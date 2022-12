Bankkunden getäuscht - Betrug mit digitalen EC-Karten fliegt auf

Die bayerische Zentralstelle für Cybercrime und die Polizei in Braunschweig haben einen mutmaßlichen Betrug mit digitalen EC-Karten aufgedeckt. In einer gemeinsamen Erklärung der Zentralstelle und der Polizei Braunschweig heißt es, zwei Frauen und ein Mann seien in Berlin und Wittenberg festgenommen worden.

55 Opfer in Deutschland per Telefon betrogen

Sie sollen auf noch ungeklärte Weise die Zugangsdaten zum Online-Banking von 55 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet erlangt haben. In Telefonaten mit den 55 Opfern gaben sie sich als Bankmitarbeiter aus. Den Geschädigten wurde jeweils vorgespiegelt, es sei ein Sicherheitsupdate für das Online-Banking nicht rechtzeitig eingespielt worden. Dies müsse nun nachgeholt werden.

In Wahrheit sollen die Beschuldigten im Laufe des Gesprächs über die Online-Banking-Zugänge die Freischaltung digitaler EC-Karten vorbereitet und letztlich mit TAN-Nummern, die sie den Geschädigten am Telefon entlockten, aktiviert haben. Diese digitalen EC-Karten konnten dann auf Mobiltelefonen der Täter hinterlegt werden.

Betrüger verursachen 180.000 Euro Schaden

Mit diesen Daten kauften sie auf Kosten der Geschädigten Mobiltelefone und Gutscheine im Wert von insgesamt 180.000 Euro ein. Die Festgenommenen sind zwischen 23, 20 und 26 Jahre alt. Ihnen wird gewerbsmäßiger Betrug in mindestens 55 Fällen vorgeworfen. Ihnen drohen Freiheitsstrafen in einem Rahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.

Polizei sucht nach weiteren Opfern und Tätern

Die Ermittlungen der Beamten und IT-Spezialisten des Fachkommissariats Cybercrime der ZKI Braunschweig und der Spezial-Staatsanwälte der Zentralstelle Cybercrime Bayern, auch zu möglichen weiteren Tätern und Geschädigten, dauern an. Im Moment stehe die Auswertung der umfangreichen sichergestellten Beweismittel im Mittelpunkt. Weitere Einzelheiten werden aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht mitgeteilt.

Die Zentralstelle für Cybercrime und die Polizei in Braunschweig warnen gemeinsam davor, TAN-Nummern am Telefon herauszugeben: Echte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken würden am Telefon nie nach diesen sensiblen Daten fragen.