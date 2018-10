Banker veruntreut 2,2 Millionen Euro wohlhabender Kunden

Laut Staatsanwaltschaft war der 41-Jährige bei einer Ansbacher Commerzbank-Filiale als stellvertretender Filialleiter tätig und betreute dort als Bankberater überwiegend vermögende Privatkunden bei allen möglich Geldangelegenheiten.

Nicht nur in eigene Tasche gewirtschaftet

In 127 Fällen transferierte er laut Staatsanwaltschaft zwischen 2013 und 2017 eigenmächtig Geld von Konten seiner Kunden oder hob in ihrem Namen Geld ab. Dabei habe er aber nicht nur in die eigene Tasche gewirtschaftet: Das ergaunerte Geld verwendete er nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden zum Teil auch dazu, um es an andere Kunden weiterzuleiten. Damit soll er beispielsweise versucht haben, falsche Versprechungen zu verschleiern, die er in punkto Guthabenverzinsung gemacht hatte.

Kassenmitarbeiter mit gefälschten Dokumenten getäuscht

Um an das Geld der Kunden zu kommen, soll er sich an die Kassenmitarbeiter der Filialen in Schwabach und Ansbach gewandt haben. Er habe jeweils vorgegeben, dass ein entsprechender Auftrag der Kunden vorliege und zum Teil auch die dazu erforderlichen Dokumente gefälscht, so die Anklage. Anschließend führten die Kassenmitarbeiter die Überweisungen oder Auszahlungen aus.

730.000 Euro Bargeld ergaunert

Den durch die Betrügereien entstandenen Gesamtschaden beziffert die Staatsanwaltschaft auf fast 2,2 Millionen Euro. Rund 730.000 Euro davon waren Bargeld. Da der Mann auch Einzahlungen und Überweisungen zugunsten anderer geschädigter Kunden gemacht haben soll, um seine Aktivitäten zu verschleiern, bleibt ein tatsächlicher Schaden in Höhe von gut 1,5 Millionen Euro übrig.