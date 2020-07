Bankenfusion in Altötting und Rosenheim beschlossen

In Oberbayern entsteht die größte Genossenschaftsbank Bayerns und die drittgrößte in ganz Deutschland: Die "meine Volksbank Raiffeisenbank eG". In einer digitalen Vertreterversammlung wurde gestern Abend der Fusion der Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee mit der VR meine Raiffeisenbank eG mit Sitz in Altötting zugestimmt. Das neue Geschäftsgebiet umfasst die Landkreise Rosenheim, Altötting, Traunstein, Miesbach, Mühldorf und München.

Neue Bank mit rund 300.000 Kunden in Oberbayern

Die neue Bank "meine Volksbank Raiffeisenbank eG" mit rund 300.000 Kunden in Oberbayern entsteht rechtlich rückwirkend zum 1. Januar 2020 und erfolgt technisch Ende September. Mit der Verschmelzung wolle man Stärken bündeln und Synergien schaffen um zum Beispiel gemeinsam in das Thema Digitalisierung zu investieren. Die regionale Nähe soll beibehalten, die Standorte Rosenheim, Bad Aibling und Altötting zu Kompetenzzentren ausgebaut werden.

Keine Filiale wird geschlossen

Für die Kunden wird die Fusion zunächst nicht spürbar, heißt es. Alle Verträge bleiben gültig, IBAN, BIC und Bankleitzahl ändern sich mit Übergangsfristen. Zu Filialschließungen komme es durch die Verschmelzung nicht, da es keine Doppelstruktur in den Ortschaften geben. Die Geschäftsstellen, die gut frequentiert seien, würden auch künftig wirtschaftlich betrieben werden können. Man werde die Geschäftsstellen weiter an der Kundennutzung ausrichten, heißt es.