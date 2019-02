Bankeinbruch-Serie: Drei Verdächtige festgenommen

Nach der Serie von Einbrüchen in Banken in der Oberpfalz und Oberfranken zu Beginn dieses Jahres hat die Polizei drei Tatverdächtige gefasst. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft. Das wurde heute bei einer Pressekonferenz in Regensburg bekanntgegeben, an der fünf Polizeikommissare aus der Oberpfalz sowie Oberfranken teilnahmen.

Erster Einbruch während der Christmette

Die Polizei sprach von einem "herausragenden Ermittlungserfolg". Der Schlüssel sei eine deutschlandweite Zusammenarbeit von Ermittlungsbehörden in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bayern gewesen. Zwischen Heiligabend 2018 und Anfang Februar dieses Jahres war in Nordostbayern gleich fünf Mal in Geldinstitute eingebrochen worden.

In Immenreuth (Lkr. Tirschenreuth) drangen die Täter vermutlich an Heiligabend während der Christmette über ein Fenster in die Bank ein, öffneten einen Geldautomaten und nahmen einen fünfstelligen Geldbetrag mit. Bekannt wurde der Fall am 27. Dezember.

Am 27. Januar brachen die Täter in eine Bank in Trabitz (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) ein und entkamen ebenfalls mit einem fünfstelligen Geldbetrag.

Am 3. Februar kam es zu einem Einbruch in Nagel (Lkr. Wunsiedel), allerdings flüchteten die Täter ohne Beute, ebenso wie am 9. Februar in Gattendorf im Landkreis Hof.

Am 10. Februar kam es zum letzten Einbruch. Dabei brachen die Täter in Oberkotzau im Landkreis Hof eine Tür und einen Geldautomaten einer Bank auf. Sie richteten einen Sachschaden von 70.000 Euro an und entkamen mit einem sechsstelligen Geldbetrag.

Insgesamt 380.000 Euro Beute

Insgesamt erbeuteten die Täter bei ihren Einbrüchen über 380.000 Euro und richteten einen Sachschaden von mehr als135.000 Euro an.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich laut Polizei um drei kosovarische Staatsangehörige im Alter von 25, 27 und 39 Jahren. Sie sollen miteinander verwandt sein. Zwei von ihnen wurden kurz nach der Tat in Oberkotzau von Spezialeinsatzkräften festgenommen, die ihnen bereits auf den Fersen waren. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte die Tatbeute aus dem vorangegangen Einbruch. Außerdem stellten die Beamten verschiedenste Tatwerkzeuge wie ein Spreizgerät und ein Pfefferspray sicher. Der dritte Verdächtige wurde in Niedersachsen gefasst, wo auch die anderen beiden Männer lebten.

Zwei von ihnen sind in Deutschland aufgewachsen und verfügen über einen Aufenthaltsstatus, so die Polizei, der Dritte sei ausreisepflichtig.

Tatverdächtige getrennt inhaftiert

Gegen alle drei Männer erging inzwischen Haftbefehl. Sie wurden bereits getrennt voneinander in verschiedene Gefängnisse gebracht. Die Ermittler stellten auch drei Autos, unter anderem einen teuren Sportwagen, sicher, dazu ein Motorrad, ein Quad und einen fünfstelligen Geldbetrag. Die Kripo Weiden ermittelt weiter in dem Fall.