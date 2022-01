Boom bei Banken: Schließfächer verzweifelt gesucht

Nicht nur wegen der Strafzinsen auf große Girokontoguthaben sind Bankschließfächer derzeit so gefragt wie noch nie. Auch das gestiegene Sicherheitsbedürfnis, eine Auswirkung der Pandemie, spielt eine Rolle. Die Leute investieren wieder in Realwerte wie Gold und benötigen dafür einen sicheren Aufbewahrungsort.

Einer der größten Anbieter für Schließfächer in Bayern ist die Stadtsparkasse München. Sie verfügt über insgesamt 26.000 Schließfächer. Momentan sei aber für normale Kunden kein einziges frei, erklärt Pressesprecher Sebastian Sippel: "Die Nachfrage übersteigt bei weitem unser Angebot. Wir müssen Kunden, die ein Schließfach wollen, immer wieder sagen: 'Ihr müsst warten und das kann Monate oder sogar Jahre dauern.'"

Schließfächer werden für Banken zum Randgeschäft

Ähnlich sieht es auch bei Großbanken wie der der Hypovereinsbank oder der Commerzbank aus. Die gestiegene Nachfrage trifft auf ein knapper werdendes Angebot. Weil Filialen dutzendweise dichtgemacht werden, sind Schließfächer überall Mangelware.

Seitdem der Goldverkauf - das sogenannte Tafelgeschäft - wegen staatlicher Vorgaben praktisch nicht mehr in Banken stattfindet, hätten die Institute keine große Motivation mehr, dieses Geschäftssegment weiter auszubauen, meint Professor Klaus Fleischer von der Hochschule München: "Die Banken müssen sich auf das Kerngeschäft konzentrieren - Stichwort Digitalisierung -, sodass die Serviceleistung Schließfach auch wegen der damit verbundenen hohen Kosten ein Randgeschäft geworden ist."

Neue Anbieter drängen auf den Markt

In die entstandene Marktlücke stoßen Privatanbieter. So haben Goldhändler wie die Degussa jetzt verstärkt Schließfächer im Angebot. Allerdings sind die etwa viermal so teuer wie Bankschließfächer.

Auch Startups haben die Marktchance erkannt und wollen mitmischen. Neben Firmen wie Asservato oder Trisor in Berlin auch die Münchner Firma "Schließbar 23". Hier stehen in einem gesicherten Raum rund 1.000 Schließfächer zur Verfügung. Wer sich ausweisen kann und seinen Wohnsitz in Deutschland hat, komme relativ schnell und unkompliziert an ein Schließfach, verspricht Co-Inhaber Maximilian Rossbach: Man habe noch Schließfächer übrig, und Standardgrößen mit etwa sieben Zentimetern Höhe könne man sofort bekommen, sagt der Unternehmer. Lediglich bei den größeren Schließfächern gebe es einen kleinen Engpass. Der aber solle zeitnah behoben werden, so Rossbach.

Mehr Service, aber höhere Kosten

Im Vergleich zu Banken bietet die Schließfachfirma deutlich bessere Öffnungszeiten: täglich bis 18 Uhr und am Samstag bis 13 Uhr. Die Sicherheitsstandards sind ähnlich hoch wie bei klassischen Banken, erklärt der andere Mitinhaber Michael Rossbach: "Da haben Sie elektronische Überwachung wie Schall- und Bewegungsmelder. Und wenn ein Alarm auslöst, dann gibt’s eine Meldung und einen Plan, der abläuft."

Zusätzlich gebe es noch eine 24-Stunden Videoüberwachung, so der Firmenchef. Schließfächer kosten hier zwischen 180 und 600 Euro pro Jahr. Die Versicherung kommt noch dazu. Für je 50.000 Euro Versicherungswert sind das 35 Euro pro Jahr. Zum Vergleich: Bankschließfächer gibt’s schon ab etwa 50 bis 70 Euro pro Jahr. Allerdings ist es als Normalkunde eben momentan so gut wie aussichtslos, ein Bankschließfach zu ergattern. Insofern können die neuen Anbieter eine brauchbare Alternative darstellen.