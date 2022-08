Bank rettet von Betrügern abgebuchtes Geld einer Kundin

Die Hausbank einer Frau aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach hat in letzter Minute 30.000 Euro gerettet, die Gauner bereits unberechtigt von deren Konto in die Schweiz überwiesen hatten. Die Frau aus dem westlichen Landkreis war von einem Betrüger angerufen worden, der sich als Mitarbeiter einer örtlichen Bank ausgab.

Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus

Dabei hatte der angebliche Bankmitarbeiter ihr sensible Bankdaten entlocken können, mit denen die Überweisung möglich war. Die Frau ging zur Polizei in Sulzbach-Rosenberg und verhinderte damit Schlimmeres: Ihre Bank setzte alle Hebel in Bewegung, um die Überweisung rückgängig zu machen.

Bank findet Geld auf Schweizer Konto

Die Bank konnte die Summe, die auf einem Schweizer Konto zwischengeparkt war, aufspüren und eine Rückbuchung des Betrages veranlassen. Der Frau aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach blieb so der Schreck der ersten Stunden - aber immerhin kein finanzieller Schaden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Kriminalpolizeiinspektion Amberg.