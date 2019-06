Bank im Landkreis Bayreuth: Veruntreuung in Millionenhöhe

Rund zwei Millionen Euro soll ein ehemaliges Vorstandsmitglied einer Bank aus dem Bayreuther Landkreis veruntreut haben. Wie die oberfränkische Polizei mitteilt wird gegen den 50-Jährigen nun ermittelt. Er soll Kontoauszüge manipuliert und Vorgänge in der Buchführung der Bank verschleiert haben.

Geldbeträge für sich verwendet

Seit vergangenem Freitag sitzt der 50-Jährige bereits in Untersuchungshaft. Seine Wohnung und auch die Bank wurden durchsucht. Seit 2017 soll er Geldbeträge in Höhe von insgesamt rund zwei Millionen Euro aus dem Vermögen der Bank veruntreut und für sich verwendet haben, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die Ermittlungen laufen

Die Wirtschaftsabteilung der Staatsanwaltschaft Hof sowie das Fachkommissariat für Vermögens- und Wirtschaftskriminalität der Kripo Bayreuth haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann sitzt in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt ein.