Banger Heimatblick: Wie erleben US-Bürger in Bayern die Wahl?

Wenn Janet Webster an die vergangenen Wochen und Monate zurückdenkt, hat sie das Gefühl nicht im oberbayerischen Pfaffenhofen, sondern in ihrer Heimat New Jersey zu sein. "Ich schaue dauernd CNN und lese die New York Times und die anderen Nachrichten. Also ich habe das Gefühl: Ich bin in Amerika." Und auch Linda Himpelmann ist im Wahlkampfmodus. Wie bei Janet Webster geben auch bei ihr das US-Fernsehen und US-Online-Zeitungen den Ton an: "Ich weiß gar nicht, was in Deutschland los ist. Ich interessiere mich nur dafür, was in Amerika los ist."

Unterschiedliche Briefwahlverfahren je nach US-Bundesstaat

Es sind die vergangenen turbulenten vier Jahre unter Donald Trump, die beide US-Amerikanerinnen so sehr elektrisieren, und nicht nur sie. Die Polarisierung ist immens. Und sie macht auch vor den geschätzt knapp 100.000 wahlberechtigten US-Bürgern in Deutschland keinen Halt. Vor vier Jahren gab etwa jeder Sechste seine Stimme ab. Bei dieser Wahl dürften es deutlich mehr sein.

Auch wenn das Wahlverfahren nicht ganz einfach ist. Es unterscheidet sich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Gewählt wird dort, wo man zuletzt gelebt hat. Janet Webster lebte zuletzt in New Jersey. Dort forderte sie schon im Juli die Wahlunterlagen an, die schließlich Ende September in Pfaffenhofen ankamen. Sie schickte ihre ausgefüllten Wahlunterlagen per E-Mail zur Wahlstelle in New Jersey, zur Sicherheit auch per Post.

Anders das Wahlverfahren bei Linda Himpelmann. Sie hatte ihre Stimme bisher immer persönlich in Florida abgegeben. Dieses Jahr wählte sie via Internet, was in dem südlichen US-Bundesstaat möglich ist. Florida ist ein sogenannter Swing-State, wo noch nicht klar ist, wer am Ende vorne liegen wird. Es könnte also auch auf ihre Stimme ankommen, weiß Biden-Anhängerin Linda Himpelmann. Deshalb hat sie den Weg ihrer digitalen Briefwahl-Stimme – absentee ballot - ganz genau verfolgt- und erleichtert über das Internet registriert, dass ihre Stimme gezählt wurde. Nun hofft sie, dass in dem Swing-State Joe Biden am Ende die Nase vorne hat.

Unverständnis über angebliche Manipulation durch die Briefwahl

Janet Webster muss dagegen weniger zittern. Sie kann davon ausgehen, dass New Jersey traditionell fest in demokratischer Hand bleibt, ihr Favorit Joe Biden hier nichts anbrennen lässt. Auf Amtsinhaber Trump ist sie weniger gut zu sprechen. Dessen Kritik an der Briefwahl, dass dadurch Wahlmanipulation möglich sei, teilt sie nicht.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendetwas manipuliert wird. Du musst ja alles unterschreiben, ausfüllen, die wissen ja, ob du schon vorher gewählt hast. Da ist nicht viel zu manipulieren. Und die Leute sind ja wie in Deutschland registriert." Janet Webster, US-Bürgerin aus Pfaffenhofen an der Ilm

Hoffen auf Joe Biden

Janet Webster und Linda Himpelmann werden den US-Wahlabend im heimischen Pfaffenhofen an der Ilm vor dem Fernseher verbringen und mitfiebern. Und nach diesem nervenaufreibenden Wahlkampf ihrem Favoriten Biden die Daumen drücken.

"Ich werde eine Flasche Champagner hier hinstellen. Ich bin schon leicht nervös. Wie alle Amerikaner. Man freut sich, als ob man ein Baby erwartet. Man will es irgendwie fertig haben." Linda Himpelmann, US-Bürgerin aus Pfaffenhofen an der Ilm