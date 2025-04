Bangalore statt Berlin: Söder reist nach Indien

Beim G7-Gipfel im Juni 2022 in Bayern hatte der indische Premierminister Narendra Modi Markus Söder in sein Heimatland eingeladen. Dieser Einladung komme er nun nach, sie sei eine "große Ehre", sagt der bayerische Ministerpräsident. Tagelang war unklar, ob Söder nach Indien fliegen kann – erst sollten die Koalitionsverhandlungen in Berlin abgeschlossen sein. Nach Berlin folgt jetzt also Bangalore.

Wirtschaft, Politik und Kultur auf dem Programm

Bis Mittwoch will sich Söder mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik in Indien treffen. Parallel reist mit dem Staatssekretär im Wirtschaftsministerium des Freistaats, Tobias Gotthardt (Freie Wähler), eine Wirtschaftsdelegation mit 20 Vertretern von bayerischen Unternehmen und Wirtschaftsverbänden mit.

Geplant ist außerdem der Besuch von Tempeln, Gedenkstätten und Plätzen des öffentlichen Lebens in Neu-Delhi und Bangalore. Vermutlich kommt auch die Social-Media-Rubrik #Söderisst nicht zu kurz. Kulinarisch hat Indien schließlich viel zu bieten.

Wirtschaftliche Beziehungen Bayerns zur Hightech Stadt Bangalore

Die politischen Gespräche finden in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi statt, danach geht es weiter nach Bangalore im Bundesstaat Karnataka. Eigentlich heißt die Stadt nun Bengaluru. In Indien werden öfter mal Städte umbenannt. Benares am Ganges heißt seit 1956 Varanasi.

Der Bundesstaat Karnataka ist seit neun Jahren offiziell Partnerregion des Freistaats. Das Handelsvolumen der bayerischen Wirtschaft mit Indien liegt bei 4,4 Milliarden Euro. Bayern exportiert nach Indien unter anderem Maschinen, Autos, Metall und chemische Erzeugnisse. Umgekehrt importiert der Freistaat aus Indien vorrangig Bekleidung und Elektrotechnik.

Inder größte Gruppe ausländischer Studierender in Bayern

Bayern und Indien haben auch im wissenschaftlichen Bereich enge Beziehungen. Junge Menschen aus Indien stellen die größte Gruppe an ausländischen Studierenden in Bayern dar. Im vergangenen Semester waren es laut Verband der Bayerischen Wirtschaft mehr als 8.500. Söder kündigte im Vorfeld der Reise weitere Stipendienprogramme für Studierende aus Indien an.

Erster bayerischer Ministerpräsident in Indien seit 18 Jahren

Es ist die erste Reise eines bayerischen Ministerpräsidenten nach Indien seit Edmund Stoiber (CSU), der das Land vor 18 Jahren besucht hat. Söder war als bayerischer Umweltminister 2011 in Indien.

Für Söder hat die Reise drei Ziele: "Hochrangige politische Gespräche, die Förderung der bayerischen Wirtschaft und der Ausbau der Partnerschaft mit unserer Partnerregion Karnataka." In der Region um Neu-Delhi herrschen derzeit Temperaturen um die 40 Grad. Bengaluru liegt südlicher im Landesinneren, dort sind es derzeit über 30 Grad. Markus Söder scheut sich nicht davor: "Hitze bin ich durch die Koalitionsverhandlungen ja gewohnt."