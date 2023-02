Bande von Geldautomatensprengern in Holland festgenommen

Monatelang hatten sie den Einsatz vorbereitet, am Montagmorgen schlugen die Einsatzkräfte in den niederländischen Provinzen Limburg und Utrecht zu. Bei der konzertierten Aktion der Staatsanwaltschaft Bamberg, der Landeskriminalämter in Bayern und Baden-Württemberg sowie der niederländischen Strafverfolgungsbehörden stand im Fokus: eine Bande, die seit 2021 in Süddeutschland über 50 Geldautomaten in die Luft gesprengt und dabei hunderttausende Euro erbeutet haben soll. Mehrere Tatverdächtige wurden bei den Razzien verhaftet.

Die bayerischen Behörden sprechen von einem "herausragenden Ermittlungserfolg". Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Justizminister Georg Eisenreich wollen am Donnerstagvormittag über die Einzelheiten berichten.

Schnell hin, schnell weg

Geldautomaten-Sprenger gehen meist nach dem gleichen Schema vor: Sie kommen mit gestohlenen, schnellen Autos, immer am frühen Morgen zwischen zwei und vier Uhr. Geeignete Sprengziele spähen sie vorher aus. Ein wichtiges Kriterium dabei: die Nähe zu einer Autobahn. Um die Geldautomaten zu sprengen, benutzen die Täter inzwischen vor allem Festsprengstoff, in der Regel selbst hergestellt. Von Gas sind die Diebe bis auf wenige Ausnahmen abgekommen: Das Einfüllen in den Geldautomaten dauert vergleichsweise lange, das Entzünden ist gefährlicher als bei der Verwendung von Sprengstoff. Nach der Explosion holen sich die Täter die Kassetten mit dem Geld und flüchten. So eine Aktion dauert nur wenige Minuten. Bis die Polizei vor Ort ist, sind die Täter über alle Berge.

Sprunghafter Anstieg nach Corona

37 Mal jagten unbekannte Täter im letzten Jahr in Bayern Geldautomaten in die Luft oder versuchten es. Damit hat sich die Zahl gegenüber 2021 mehr als verdoppelt; da verzeichnete das Bayerische Landeskriminalamt gerade einmal 17 Fälle. Vorher zeigte der Trend nach unten: Registrierte das LKA 2019 noch 27 Sprengungen oder Versuche, waren es 2020 nur noch 24. Der Rückgang ist vermutlich durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu erklären. Die Niederlande, von wo aus die jetzt verhaftete Bande agierte, waren über Monate Hochrisiko-Gebiet. Einreisen durfte nur, wer negativ getestet, geimpft oder genesen war. Die Bundespolizei kontrollierte an den Grenzen stichprobenartig, das war den Geldautomatensprengern offenbar zu riskant.

Hohe Beute, viele Flops

In den zurückliegenden Jahren erbeuteten die Geldautomatensprenger in Bayern hohe Summen: 2019 900.000 Euro, 2020 1,8 Millionen Euro und 2021 knapp über eine Million Euro. Wenn sie Erfolg hatten, entwendeten sie dabei im Schnitt pro Sprengung über 100.000 Euro. Allerdings gingen die Täter häufig auch leer aus. Bei fast der Hälfte der Sprengungen, in 32 von 68 Fällen, mussten die Diebe ohne Beute flüchten. Die Gründe sind unterschiedlich: Mal wurden die Sprenger offensichtlich gestört, mal zündete das eingefüllte Gas nicht, mal war der Automat zwar demoliert, das Geld aber nicht herauszuholen. Wie viel Beute die Täter 2022 gemacht haben, will das Landeskriminalamt auf der Pressekonferenz bekannt geben.

Keine unbeteiligten Verletzten - hohe Sachschäden

Die Sprengkraft der verwendeten Festsprengstoffe sei gewaltig, so das Landeskriminalamt. Die Geldautomaten werden oft völlig zerstört, allein der Materialschaden an den Geräten liegt oft bei weit über 10.000 Euro. Dazu kommen bei jeder Sprengung erhebliche Gebäude- oder Containerschäden. Obwohl die Täter auch Geldautomaten in Wohn- und Geschäftsgebäuden, im Erdgeschoss von Mehrfamilienhäusern und in Bankfilialen an Marktplätzen gesprengt haben, sind bislang keine unbeteiligten Menschen verletzt worden. Allerdings vermuten die Ermittler, dass sich zumindest in einem Fall die Täter selbst verletzt haben, weil das eingefüllte Gas zu früh explodierte.

Täter aus den Niederlanden und der Slowakei

Vermutlich ist für die meisten Geldautomatensprengungen in Bayern die jetzt festgenommene Bande aus den Niederlanden verantwortlich. Ende April 2022 konnte die Polizei allerdings einen 25-jährigen Mann festnehmen, der an mindestens drei Geldautomatensprengungen in Bayern beteiligt gewesen sein soll: Im Oktober 2021 in Hausen (Landkreis Kelheim), im Dezember 2021 in Schwabach bei Nürnberg und im Januar 2022 in Langenbruck (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm). Der Beschuldigte stammt aus der Slowakei; wer seine Komplizen waren, konnte noch nicht ermittelt werden.

Bande soll ausgeliefert werden

Wie in vergleichbaren, früheren Einzelfällen auch, soll den Bandenmitgliedern in Deutschland der Prozess gemacht werden. Dazu werden die hiesigen Strafverfolgungsbehörden Auslieferungsanträge für die festgenommenen Tatverdächtigen an die Niederlande richten. Den Beschuldigten drohen mehrjährige Freiheitsstrafen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und besonders schweren Diebstahls. In mehreren Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft Bamberg auch wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der Grund: Die Tatverdächtigen haben teilweise keine Rücksicht darauf genommen, ob Personen, die in unmittelbarer Nähe der Automaten wohnen, geschädigt werden können.