Bande von Callcenter-Betrügern in der Türkei festgenommen

Es war eine bayerisch-türkische Kooperation: Die türkischen Strafverfolgungsbehörden haben am Wochenende in Zusammenarbeit mit der Münchner Polizei eine Bande von Callcenter-Betrügern festgenommen. Die Staatsanwaltschaft München I wirft der Bande vor, als falsche Polizisten insgesamt 2,1 Millionen Euro von den Opfern erbeutet zu haben - vor allem in München.

Jahrelange Ermittlungen

Vor über zwei Jahren, im März 2020, waren bei der zuständigen Arbeitsgruppe der Münchner Polizei erste Hinweise eingegangen, dass die Hintermänner der Callcenter von der Türkei aus agierten. Nach mehreren Betrugsfällen in München durch falsche Polizisten hatte sich dort die "AG Phänomene" zusammengeschlossen, ein Jahr später nahmen die bayerischen Polizistinnen und Polizisten Kontakt mit den türkischen Kolleginnen und Kollegen auf.

41 Objekte in der Türkei durchsucht, 30 Festnahmen

Vergangenen Samstag schlugen die Strafverfolgungsbehörden in der Türkei schließlich zu: Mehrere Callcenter wurden durchsucht, insgesamt 41 Objekte in sechs Städten: Mersin, Izmir, Istanbul, Trabzon, Antalya und Denizli. 30 Personen wurden festgenommen. Darunter war nach Angaben der stellvertretenden Leiterin der AG Phänomene bei der Münchner Polizei, Desiree Schelshorn, auch der Haupttatverdächtige, ein 43 oder 44 Jahre alter Mann, der mehrere Jahre in Deutschland gelebt hat.

Geld, Gold und Autos beschlagnahmt

Bei der Razzia beschlagnahmten die Sicherheitsbehörden Vermögenswerte in Höhe von 1,6 Millionen Euro, darunter Autos, Gold und Geld. Kai Gräber von der Staatsanwaltschaft München I wertete die Festnahmeaktion als großen Erfolg. Bislang werfen die Ermittler der Bande in 68 Fällen gewerbsmäßigen Betrug vor, in 55 Fällen erfolgreich, 13 Mal blieb es beim Versuch. Dabei sollen die Bandenmitglieder als falsche Polizisten insgsamt 2,1 Millionen Euro erbeutet haben.

Vermögenswerte an falsche Polizisten übergeben

Mehr als drei Viertel der geschädigten Opfer, rund 45 Personen, stammen aus München. Sie waren auf die Anrufe hereingefallen, bei denen falsche Polizisten behauptet hatten, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und sie deshalb ihr Vermögen in Sicherheit bringen sollten, indem sie es einem angeblichen verdeckten Ermittler übergeben.

Täter zu langjährigen Haftstrafen verurteilt

Das weitere Verfahren gegen die 30 beschuldigten Frauen und Männer liegt in den Händen der türkischen Justiz. In einem zweiten Tatkomplex hat das Landgericht Izmir Ende September 67 Mitglieder eines anderen betrügerischen Callcenters zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Erste Auswirkungen seien hierzulande bereits spürbar gewesen, so Desiree Schelshorn von der AG Phänomene, denn nach dem Prozess sei die Zahl der betrügerischen Anrufe zurückgegangen.

Auf diesen Effekt hofft die Münchner Polizei jetzt auch nach der Festnahme der zweiten Bande. Nach ihren Erkenntnissen sind nach dem Urteil und der jetzigen Razzia die beiden größten betrügerischen Callcenter-Organisationen in der Türkei zerschlagen.