Bande klaut Autoteile für Millionen: Prozessbeginn in Landshut

Weil sie im Juni vergangenen Jahres Autoteile im Wert von mehreren Millionen Euro aus einer Lagerhalle in Niederbayern gestohlen haben sollen, müssen sich zwei Mitglieder einer mutmaßlichen Diebesbande ab Montag, 5. Mai, vor dem Landgericht Landshut verantworten.

Diebesgut im Wert von mehr als sieben Millionen Euro

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern auf der Anklagebank vor, im Juni vergangenen Jahres Autoteile im Wert von über sieben Millionen Euro aus einer großen Lagerhalle in Wallersdorf im Landkreis Dingolfing-Landau gestohlen zu haben. Konkret sollen die beiden Angeklagten mit mindestens drei weiteren Komplizen insgesamt 300 Gitterboxen mit wertvollen Autoteilen für BMW-Fahrzeuge gestohlen haben.

Autoteile mit Sattelschlepper abtransportiert

In den Gitterboxen befanden sich den Informationen zufolge unter anderem Bremsteile, Beleuchtungen, Kompressoren und Turbolader im Wert von mehr als 7,8 Millionen Euro. Die bandenmäßig organisierte Gruppe soll in der Nacht gewaltsam auf das große Firmengelände in Wallersdorf eingedrungen sein und die Autoteile mit einem 40-Tonnen-Sattelschlepper aus der Halle abtransportiert haben.

Ermittlungen gegen mutmaßliche Mittäter

Die beiden ab heute vor Gericht stehenden Männer sind wegen schweren Bandendiebstahls beziehungsweise Beihilfe zum Diebstahl angeklagt. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt. Gegen weitere mutmaßliche Mittäter laufen Ermittlungen.