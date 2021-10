Band MIPPies aus Lohr bekommt unterfränkischen Inklusionspreis

Die in Lohr angesiedelte Inklusions-Band MIPPies hat den unterfränkischen Inklusionspreis in der Kategorie "Kultur, Natur und Umwelt" erhalten. Der Preis wurde vom Bezirk Unterfranken verliehen. Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel überreichte den Gewinnern ein Preisgeld von 2.500 Euro. Der Name "MIPPies" steht für "Musik-Inklusions-Projekt", für das sich insgesamt 25 Menschen engagieren. Menschen mit und ohne Handicap aus den Wohngruppen der Lebenshilfe Main-Spessart in Lohr, Gemünden und Marktheidenfeld, Jugendliche und Erwachsene des Musikvereins Ruppertshütten und Schüler der Sing- und Musikschule Lohr proben seit 2014 zusammen. Einmal pro Woche treffen sie sich in der Sing- und Musikschule in Lohr.

Spaß an der Musik steht im Vordergrund

Gisela Heck von der Musikkapelle Ruppertshütten und Susanne Nickel von der Musikschule hatten das Projekt ins Leben gerufen und engagieren sich noch heute dafür. Von Anfang an ging es um den Spaß am gemeinsamen Musizieren. Die MIPPies wollten Inklusion leben und Berührungsängste abbauen. Bei ihren rund fünfzehn gemeinsamen Auftritten pro Jahr - etwa bei der Einweihung des Inklusionsspielplatzes in Lohr im vergangenen Sommer - und den wöchentlichen Proben steht die Freude an der Musik im Vordergrund. Den Einen bringt die Musik ein wenig Abwechslung in den Alltag und verhilft zu mehr Selbstwertgefühl, bei den Anderen wächst die Toleranz und stärkt das Verständnis für die Mitmenschen. Das verbindende gemeinsame Lebensgefühl: wir sind eins, wir sind gleichberechtigt, wir gehören zusammen!

Heuer erstmals Sonderpreis verliehen

Hintergrund: Ausgelobt wird der Inklusions-Preis in den fünf Kategorien "Arbeit", "Wohnen", "Bildung und Erziehung", "Kultur, Natur und Umwelt" sowie "Freizeit und Sport" und neu in diesem Jahr ist hinzugekommen der Sonderpreis für "Inklusion im Sozialraum – Gemeinschaft leben". Insgesamt werden 15.000 Euro ausgezahlt.