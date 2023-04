BAMF: 2023 deutlich mehr Asylanträge als im Vorjahr

In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind deutlich mehr Anträge auf Asyl in Deutschland gestellt worden als im gleichen Zeitraum 2022. Wie aus einer Veröffentlichung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg hervorgeht, hat die Behörde 80.978 Erstanträge im ersten Quartal angenommen. Im gleichen Zeitraum im Vorjahr waren es 44.908. Das entspricht laut BAMF einer Steigerung von 80,3 Prozent.

Aus der Statistik des Bundesamtes geht auch die Zahl der Entscheidungen über Anträge im ersten Quartal dieses Jahres hervor: Von Januar bis März 2023 hat das BAMF über 68.119 Anträge entschieden, 14.192 wurden abgelehnt.

Drei Herkunftsländer besonders oft vertreten: Syrien, Afghanistan, Türkei

Die meisten Asylanträge kamen in diesem wie auch im Vorjahr von syrischen Staatsangehörigen. Von Januar bis März 2023 waren es 22.702 Erstanträge, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 13.081. An zweiter Stelle stehen Anträge von afghanischen Staatsangehörigen. Die Zahl der Anträge dieser Gruppe hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt: Sie betrug im ersten Quartal 2023 15.980, in den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres waren es 8.416. An dritter Stelle stehen türkische Staatsangehörige mit bisher mehr als 10.000 Erstanträgen in diesem Jahr.

Die bundesweiten Zahlen entsprechen hinsichtlich der Herkunftsländer weitestgehend dem Trend der bayerischen Statistik aus vergangenen Jahr. 2022 haben etwa 38.700 Asylbewerber im Freistaat Schutz gesucht. Die meisten stammen aus Syrien, Afghanistan dem Irak und der Türkei.