Bambergs Politik entwickelt sich zur Provinzposse

Trotz Kritik und Androhung des Bruchs der Zusammenarbeit mit den Grünen soll die SPD-Stadtratsfraktion am Montagabend mehrheitlich zugestimmt haben, dass Klaus Stieringer weiter Fraktionsvorsitzender bleibt. Bambergs SPD-Oberbürgermeister Andreas Starke zählt da nicht dazu, denn genau einen Tag später forderte er Stieringer zum Rücktritt auf. Und die Partei Grünes Bamberg erklärte gar die Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten für beendet.

So weit so gut oder eben auch nicht

Damit hätte nun die Politik leben können oder müssen. Nicht so in Bamberg. Nachdem der SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz ebenfalls heftige Kritik an Klaus Stieringer übte im Zusammenhang mit vermeintlichen Fake-Accounts bei Facebook, schoss der wieder zurück. Der Bundespolitiker Schwarz, so der Vorwurf von Stieringer, hätte die AfD um Unterstützung bei der Wahl zum Landrat im Jahr 2020 gebeten, um seine Aussichten auf eine Stichwahl gegen Johann Kalb von der CSU zu erhöhen. Dabei soll es speziell um die Frage gegangen sein, ob die AfD nicht auch einen Landratskandidaten aufstellen werde. Fakt ist: Im März 2020 wurde Johann Kalb von der CSU wiedergewählt.

Schwarz widersprach der Behauptung und verwies auf eine E-Mail, die er 2020 verfasst habe mit dem Inhalt, dass es keine Zusammenarbeit mit den Rechten geben könne. Bamberg Facts, ein Facebook-Portal, das wegen Fake-Accounts in der Kritik steht und Stieringer in Schwierigkeiten brachte, legt jetzt aber nach und präsentiert Schriftstücke. Auch ein Interview mit dem AfD-Abgeordneten Florian Köhler wird auf dem Portal veröffentlicht mit dem Inhalt, Schwarz habe gelogen, wenn er jetzt nichts mehr von einem Gespräch über die Landratswahl mit der AfD wisse. Als Beweis führt Köhler ein Bundestagsprotokoll an. Dieses belege, so Florian Köhler in dem Interview auf Bamberg Facts, "dass Herr Schwarz an der gleichen Sitzung teilgenommen hat wie mein Chef. Als persönlicher Referent war ich natürlich auch anwesend. Das können meine Kollegen bezeugen, dass Herr Schwarz das Gespräch mit mir gesucht hat."

Konkrete Beweise fehlen. Das wird auch nicht besser durch die nächsten Frage-Antwort-Runde zwischen Jennifer McHenry von Bamberg Facts und dem AfD-Abgeordneten Florian Köhler:

JM: Letzte Frage: Eine schriftliche Nachricht von Andreas Schwarz an Sie gibt's wahrscheinlich nicht, oder?

FK: Nö. Das hat sich der Feigling nicht getraut. Ich habe ihm eine Mail geschrieben, weil – wie man jetzt bestätigt bekommt – diese Herrschaften unter notorischer Vergesslichkeit leiden.

JM: Ich bedanke mich für das Gespräch.

Beitrag auf Bamberg Facts verschwand am Nachmittag

Nachdem der Beitrag "Was zu beweisen wäre…" von Jennifer McHenry auf dem Facebook-Portal erschienen war, sorgte er kräftig für Unruhe. Das steigerte sich so weit, dass Bürgermeister Jonas Glüsenkamp von den Grünen sich ebenfalls auf seinem Facebook-Account meldete

"Sowohl Bamberg Facts, als auch die Personen, die das Medium benutzen, um ihre Sicht der Dinge zu verbreiten, nutzen das kaltblütige Handeln einer Partei mit offen rechtsextremen Mitgliedern - auch in Führungspositionen - um den anderen zu diskreditieren. Es ist – bisher - Einigkeit unter Demokratinnen und Demokraten, auch in Bamberg, dass man genau an dieser Stelle nicht auf das Spiel der Demokratiefeinde eingeht und es mitspielt, um eigene Interessen durchzusetzen." Jonas Glüsenkamp, Facebook-Account

Und weiter heißt es: "Ich rufe deshalb nicht nur Klaus Stieringer, sondern die SPD Bamberg nochmals eindringlich dazu auf, dem Trauerspiel in der Öffentlichkeit ein Ende zu bereiten".