Bambergs Oberbürgermeister Starke sucht Unterstützer

Die Kommunalwahl hat das Kräfteverhältnis im Bamberger Stadtrat verändert. Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) ist auf viele Stimmen außerhalb der SPD-Fraktion angewiesen. Die Koalitionsgespräche sind in vollem Gang.

Starke braucht viele Stimmen aus anderen Fraktionen

Im neu gewählten Bamberger Stadtrat sind die Grünen mit zwölf Sitzen die stärkste Fraktion, gefolgt von der CSU mit zehn und der SPD mit acht Sitzen. Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) hat damit nur noch die drittstärkste Fraktion hinter sich. Für seine politische Arbeit braucht er aber mindestens 23 Stimmen und damit Verbündete.

Koalition mit CSU und Grünen angestrebt

In der vergangenen Legislaturperiode war eine Abstimmungsmehrheit zumeist mit einem Bündnis von CSU und SPD sichergestellt. Nun strebt die SPD-Fraktion eine Koalition mit Grünen und Christsozialen an. Doch so einfach sind die Grünen für solch ein Bündnis nicht zu haben. Für "Grünes Bamberg" führt Jonas Glüsenkamp die Gespräche. Er hatte es bei der OB-Wahl immerhin in die Stichwahl und damit auf Platz zwei geschafft.

"Als stärkste Fraktion im Stadtrat sind wir jetzt mit allen im Gespräch und uns ist einfach ganz klar, dass ein Signal der Veränderung von diesem Wahlergebnis ausgeht. Dass unsere Themen in Zukunft mehr Bedeutung haben sollen und wir sind gerade am Ausloten, mit wem das im Stadtrat am besten funktioniert." Jonas Glüsenkamp, Grünes Bamberg

Die Grünen könnten sich laut Glüsenkamp ein progressives Bündnis vorstellen, bestehend aus Grünen, SPD, der pro-europäischen Bewegung "Volt" und der Bamberger Linken. Seine Partei sei aber auch einem grün-schwarz-rotem Bündnis grundsätzlich nicht verschlossen. Eine Zusammenarbeit würden die Grünen am Ende mit jenen eingehen, mit denen es die meisten inhaltlichen Überschneidungen gebe. Entscheidend seien die Bereiche Verkehrs- und Sozialpolitik und Bemühungen hin zu mehr Bürgerbeteiligung.

Grüne könnten Zweiten Bürgermeister stellen

Bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Bamberger Stadtrats am 06.05.20 soll die Bündnisfrage geklärt sein. In dieser Sitzung wird Oberbürgermeister Starke neu vereidigt, und es wird abgestimmt, wer das Amt des Zweiten Bürgermeisters übernimmt. Es deutet sich an, dass diese Entscheidung erstmals zugunsten der Grünen ausgehen wird.