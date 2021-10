Bambergs OB Starke vergisst Unterschrift – Klage am BayVGH

Im Jahr 2019 hat die Stadt Bamberg eine neue Satzung zum Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum erlassen. Damit sollte Entspannung auf den aufgeheizten Immobilienmarkt kommen. Diese Satzung schaffte es jetzt bis vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Dort stellten die Richter fest: Ein entscheidendes Detail in dieser Satzung fehlt – nämlich die Unterschrift des Oberbürgermeisters Andreas Starke (SPD), selbst Rechtsanwalt von Beruf.

Bamberg: Verfahren wegen illegaler Ferienwohnungen

Eine Zweckentfremdung von Wohnraum sollte in der Bamberger Satzung von 2019 festgestellt werden, wenn beispielsweise mehr als die Hälfte der Wohnung für gewerbliche oder berufliche Zwecke verwendet oder überlassen werden. Aber auch, wenn die Wohnung mehr als acht Wochen im Jahr als Gästebeherbergung genutzt wird oder länger als drei Monate leer steht.

Die Verordnung wurde 2019 beschlossen. Um sie umzusetzen, wurde eine Fachkraft eingestellt. Vor gut einem Jahr stellten Grünes Bamberg, ÖDP und Volt eine Anfrage an den Stadtrat. Sie wollten eine erste Bilanz zur neuen Verordnung. In der Sitzung des Bausenats im Oktober 2020 hieß es, dass zwischenzeitlich 95 Zweckentfremdungsverfahren eingeleitet wurden, hauptsächlich ging es dabei um illegale Ferienwohnungen oder Leerstände. Doch nicht jeder sah diese Satzung als rechtens an. Beschlossen 2019, noch einmal veröffentlicht im Dezember 2020, aber es fehlte ein entscheidendes Detail. Eine Eigentümerin ging damit bis vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.

Bayerisches Verwaltungsgericht: Satzung ist nicht rechtsgültig

Am 27. September kam das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts dazu. Die Richter erklärten die Satzung für unwirksam. Eine Revision wurde nicht zugelassen. Geklagt hatte eine Eigentümerin von mehreren Immobilien im Stadtgebiet. Sie vertrat die Auffassung, dass die allgemein verbindlichen Anordnungen und damit die Satzung nichtig sei. Der Grund ihres Einwandes war neben der fehlenden handschriftlichen Unterschrift aber noch etwas anderes: Die Unwirksamkeit der alten Satzung sei nicht bekannt gemacht worden und eine Veröffentlichung der Satzung im Jahr 2020 habe nicht stattgefunden. Erst mit der Unterschrift werde aber eine Originalurkunde geschaffen und damit auch Rechtswirkung.

Die Stadt Bamberg argumentierte hingegen, dass die neue Verordnung im Dezember 2020 im "Rathausjournal" veröffentlicht und auch der Klägerin im November 2020 zugeschickt wurde.

Das Gericht stellte fest, dass die Satzung nicht ordnungsgemäß ausgefertigt wurde. Der Beschluss beispielsweise eines Gemeinderates werde erst "richtig zum Ausdruck gebracht durch eine Ausfertigung und Bekanntmachung". Es fehle jedoch das Datum und die Unterschrift des dafür Zuständigen.

Stadt Bamberg hebt alte Satzung nicht auf

Im Auszug aus dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs heißt es unter anderem: "Der Mangel der fehlenden Unterschrift des Oberbürgermeisters wird auch von der Antragsgegnerin (Stadt Bamberg, Anm. d. Redaktion) selbst nicht infrage gestellt. Vielmehr hat sie den Ausfertigungsmangel offenbar nach dessen Aufdeckung durch den Antragstellerbevollmächtigten selbst eingestanden, andernfalls es einer erneuten Bekanntmachung nach erneuter Beschlussfassung nicht bedurft hätte".

Den Fehler durch eine Veröffentlichung im "Rathausjournal" zu kaschieren, hatte damit keinen Erfolg. Die Stadt hat weder die alte Satzung von 2019 aufgehoben noch auf eine rückwirkende Geltung der neuen aufmerksam gemacht. Damit wurden zwei Zweckentfremdungssatzungen mit unterschiedlichen Fristen bekannt. "Die Antragsgegnerin (Stadt Bamberg, Anm. d. Redaktion) hat es trotz Erkennens des Ausfertigungsmangels im Hinblick auf die Satzung 2019 unterlassen, diese aufzuheben", heißt es im Urteil.

Für das Verfahren hat die Stadt Bamberg eine Münchner Anwaltskanzlei beauftragt. Auf Nachfrage beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof heißt es, das Urteil könnte nur noch Auswirkungen auf laufende, aber nicht auf abgeschlossene Zweckentfremdungsverfahren haben. Eine Stellungnahme des Oberbürgermeisters wurde angefragt.