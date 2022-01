Bambergs nächste Oberbürgermeisterin? Huml hält sich bedeckt

Die Landtagsabgeordnete für Bamberg und bayerische Ministerin für Europaangelegenheiten, Melanie Huml (CSU), hält sich bei der Frage nach einer möglichen Kandidatur als Oberbürgermeisterin bedeckt. 2023 stünden Landtagswahlen an, bei denen sie gerne wieder antreten würde. Eine Kandidatur um das höchste Amt in Bamberg sei deshalb Spekulation.

Huml: Sorge um das Image der Stadt Bamberg

"Für mich stellt sich im Moment diese Frage nicht und an Spekulationen möchte ich mich nicht beteiligen", so Huml gegenüber BR24. Sie werde derzeit aus vielen Ecken in Bayern auf die Situation der Bamberger Stadtpolitik angesprochen.

Huml blicke deshalb mit Sorge darauf, was beispielsweise ein Finanzskandal für das Image der Domstadt bedeute. "Gleichzeitig ist Bamberg eine so schöne Stadt, dass es sich lohnt, für Bamberg in München zu arbeiten", so Huml weiter.

Europaministerin Huml gebürtig aus Bamberg

Die gebürtige Bambergerin Huml ist seit 2003 Mitglied des Bayerischen Landtags. Von 2013 an war sie Gesundheitsministerin. Im Januar vergangenen Jahres berief sie Ministerpräsident Markus Söder als solche ab und machte sie zur Ministerin für Europaangelegenheiten und Internationales. Bayerischer Gesundheitsminister ist seitdem Klaus Holetschek (CSU).

Ermittlungen gegen Bambergs OB Starke

Unterdessen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und drei Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Mit einem Ergebnis der Ermittlungen wird im März gerechnet. Der Verdacht lautet auf Untreue zum Nachteil der Stadt Bamberg.

Bereits im Juli forderten erste Stadträte Starke daher zum Rücktritt auf. Die größte Fraktion im Bamberg Stadtrat, die Grünen, schlossen sich dieser Forderung nicht an, kündigten jüngst aber die Zusammenarbeit mit der SPD-Fraktion auf, wegen mutmaßlicher Verfehlungen des Vorsitzenden Klaus Stieringer.

Boni-Affäre: Eine halbe Million zu unrecht ausbezahlt

Vor mehr als einem Jahr war durch einen an die Öffentlichkeit gekommenen Bericht des Kommunalen Prüfungsverbandes bekannt geworden, dass die Stadt in den Jahren 2011 bis 2017 mutmaßlich rund eine halbe Million Euro ohne rechtliche Grundlage an Mitarbeiter gezahlt hat. Die Regierung von Oberfranken als Aufsichtsbehörde hatte die Verfehlungen daraufhin bestätigt.

Den Prüfern zufolge soll die Praxis sogar schon früher aufgefallen und die Rathausspitze über mögliche Haftungsfragen informiert worden sein. Im Mai vergangenen Jahres durchsuchten Staatsanwälte das Bamberger Rathaus und Wohnanwesen hoher Verwaltungsmitarbeiter nach Beweisen.