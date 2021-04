Bambergs kleinstes Wohnhaus zum Sanieren verschenkt

Das rund 20 Quadratmeter große Wohnhaus in Bamberg soll komplett saniert werden. Der ehemalige Besitzer hat es dafür an die Schutzgemeinschaft "Alt Bamberg" verschenkt. Der Verein setzt sich in der Welterbe-Stadt für den Erhalt denkmalgeschützter Immobilien ein. Um für die Sanierung genügend Geld zu sammeln, hat die Schutzgemeinschaft eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Denn die Sanierung ist teuer: Es werden 100.000 Euro benötigt.

In Bambergs kleinstem Haus wohnte ein Weinbauer

Das zweistöckige "Häusla" besteht nur aus zwei kleinen Zimmern. Im Erdgeschoß befindet sich das Badezimmer, im oberen Bereich ein Wohnraum. Das kleine Haus wurde 1728 zum ersten Mal erwähnt und von Bamberger Weinbauern bewohnt. In all den Jahren haben eher ärmlichere Leute in dem Haus gewohnt, so Martin Lorber von der Schutzgemeinschaft "Alt Bamberg". Der Verein will auf den 20 Quadratmetern Wohnfläche alles neu machen, die alte Bausubstanz soll aber erhalten bleiben.

"Das sind 300 Jahre Sanierungsstau. Die Deckenbalken sind verfault. Das ist eine Kernsanierung, die auf uns zu kommt." Martin Lorber, Schutzgemeinschaft "Alt Bamberg"

Historische Putze aus dem 19. Jahrhundert entdeckt

Beim Entfernen des Bodens, der Decken und der Wandschichten hat die Schutzgemeinschaft Rückschlüsse auf die ehemaligen Bewohner ziehen können. Für Denkmalpfleger verbergen sich unter den Wandschichten echte Schätze.

"Wir haben wirklich noch historische Putze aus dem 19. Jahrhundert entdeckt. Somit ist bis zur Bauzeit im 18. Jahrhundert zurück zu sehen, wie arme Menschen ihre Räume verschönert haben." Martin Lorber, Schutzgemeinschaft "Alt Bamberg"

Nach der Sanierung soll ein Student der Denkmalpflege einziehen

Nach der Sanierung will die Schutzgemeinschaft "Alt Bamberg" das Haus kostengünstig an einen Denkmalpflege-Studenten vermieten. Als möbliertes Tiny-Haus, mit Schlafnische im ausgebauten Dachstuhl, soll das Wohnen auf 20 Quadratmetern in dem Mini-Haus trotzdem angenehm sein. Wenn man ein Herz für alte Gebäude hat, ist das Wohnen mitten in Bamberg, in einem neu sanierten Denkmal eine tolle Sache, so Martin Lorber.

Für Sanierung hat "Alt Bamberg" schon 70.000 Euro gesammelt

Bis jetzt hat die Schutzgemeinschaft "Alt Bamberg" über die Crowdfunding-Kampagne schon 70.000 Euro gesammelt. Auf weitere 30.000 Euro hofft der Verein noch. Die Sanierung des Hauses kann schon in diesem Jahr beginnen. Im kommenden Jahr soll das kleinste Wohnhaus Bambergs dann wieder bezogen und mit neuem Leben erfüllt werden.