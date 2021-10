Bambergs Baustelle: Stadtviertel auf dem US-Army-Gelände wächst

Die Konversion – also die Umwandlung von militärischer in zivile Nutzung – in Bamberg besteht nicht nur aus einer Baustelle, sondern aus mehreren: alter Flugplatz, Schießplatz, Kasernenareal und Muna-Gelände. Insgesamt wurden rund 450 Hektar Flächen durch den Abzug der Amerikaner frei – eine Fläche, so groß wie die Bamberger Altstadt. Am meisten tut sich auf dem Gelände der ehemaligen Lagarde-Kaserne. Hier entsteht gerade ein neues Wohnviertel für knapp 2.500 Menschen. Der Rohbau ist schon gut sichtbar, mehrere Kräne drehen sich.

Platz für Startups, Studierende, Demenzpatienten

Auch das neue digitale Gründerzentrum wächst schnell. Hier sollen junge Startup-Unternehmen einziehen. Studentenwohnungen und ein medizinisches Zentrum, das sogenannte "Medical Valley Center", mit über 100 Pflegeplätzen für Demenzpatienten sind ebenso geplant. Schon jetzt werden Gebäude auf dem Gelände von der Bundespolizei und der Zentralstelle Cybercrime genutzt. Das ehemalige Army-Gelände bietet reichlich Platz – an großen Flächen mangelte es in der eng bebauten Domstadt bislang.

"Das ist für Bamberg natürlich ein großer Glücksfall. Weil es nicht nur darum geht, mitten in der Stadt eine Fläche zu entwickeln, sondern weil wir die einmalige Chance haben, auch Stadt-Entwicklungsdefizite auszugleichen. Wir haben einen Mangel an Wohnraum. Wir haben einen Mangel an Gewerbeflächen. Und all das nehmen wir natürlich in Angriff." Andreas Starke (SPD), Oberbürgermeister von Bamberg

Bezahlbarer Wohnraum ist in Bamberg Mangelware. Hier soll das Konversionsgelände zumindest ein Stück weit für Entlastung sorgen. Ein Teil der Fläche wurde an private Baugemeinschaften vergeben, die sich in Eigenregie 50 Wohnungen bauen können. Von 330 Wohnungen in den "Lagarde-Höfen" sollen 80 gefördert und 85 preisgedämpft angeboten werden, zu Mietpreisen um die 10,50 Euro pro Quadratmeter.

"Das ist natürlich immer wieder die Frage: Wann kann ich einziehen? Wir gehen davon aus, dass frühestens Anfang 2023 die ersten Wohnungen hier bezogen werden können." Thomas Goller, Amt für strategische Entwicklung und Konversion

Mehr Platz für Musik, Theater und kleine Kreativ-Projekte

Künstler und Kreative fordern seit Jahren mehr Raum ein – passiert ist kaum etwas. Für sie planen die Projektentwickler nun das "Kultur-Quartier Lagade": So soll die ehemalige Posthalle der Amerikaner 2022 saniert werden und 2024 als Kulturhalle in Betrieb gehen. Auch die danebenliegende ehemalige Reithalle gehört zum neuen Kulturquartier – hier ist die Finanzierung jedoch noch nicht geklärt.

Neues Energiekonzept soll Maßstäbe setzen

Auf dem Lagarde-Gelände soll Umweltschutz im Mittelpunkt stehen. Die Stadt verspricht gar eines der energieeffizientesten Quartiere Deutschlands. Bamberg investiert 18 Millionen Euro in eine neuartige Energiezentrale. Acht Millionen Euro davon kommen als Förderung vom Bundeswirtschaftsministerium. Mehr als 70 Prozent der Wärme für die Gebäude wollen die Planer aus erneuerbaren Energien direkt vor Ort gewinnen – unter anderem mit Hilfe von oberflächennaher Geothermie, Photovoltaikanlagen und Wärme aus Abwasser.

Weniger Verkehr im neuen Viertel

Auch bei der Mobilität will die Domstadt Zeichen setzen. Das Auto steht nicht mehr als Fortbewegungsmittel Nummer Eins im Fokus. Die Bewohnerinnen und Bewohner können entscheiden, ob sie einen Stellplatz brauchen – oder lieber ein Ticket für den Verkehrsverbund Nürnberg nehmen oder auf Sharing-Angebote zurückgreifen.

Flächen gehören auch dem Bund

Abstimmen musste sich die Stadt bei ihren Konversionsplanungen allerdings mit dem Bund: Einen Teil der Konversionsfläche kaufte die Stadt der BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) mittlerweile ab. Große Flächen sind jedoch noch im Besitz des Bundes. Auf einem Teil des ehemaligen US Kasernengeländes befindet sich inzwischen das Aus-und Fortbildungszentrum für 3.000 Polizeianwärterinnen und -anwärter. Gleich daneben betreibt der Freistaat Bayern eines der viel diskutierten "Ankerzentren" für Geflüchtete.

Auf dem sogenannten "Muna-Gelände" wollte die Stadt ein großes Gewerbegebiet ansiedeln – das verhinderte 2018 mit großer Mehrheit ein Bürgerentscheid. Seit dem Frühjahr gibt es einen Kompromiss: Nun soll ein kleineres Gewerbegebiet entstehen und viel bestehende Grünfläche erhalten bleiben.

69 Jahre lang gehörten die Amerikaner zum Stadtbild

Die Lagarde-Kaserne war 69 Jahre lang ein Teil des US-Army-Standorts Bamberg und gehörte zum Stadtbild. In den letzten Jahren vor dem Abzug waren rund 8.000 Soldatinnen und Soldaten mit ihren Familien in Bamberg stationiert. 2014 zogen die US-Truppen ab.

Wer sich selbst ein Bild vom Stand der Konversion machen will: Am Samstag,15. Oktober, lädt die Stadt stündlich von 13 bis 15 Uhr zu Baustellenführungen auf dem Gelände ein.