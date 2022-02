Bambergs Erzbischof Schick sieht Reformbedarf

Frauen als Priesterinnen? Für den Erzbischof von Bamberg, Ludwig Schick, ist das denkbar. In der BR-Fernsehsendung "jetzt red i" sagte er zwar klar, dass es Dogmen gebe, die unverrückbar seien – aber über alles andere müsse geredet werden.

„Ich setze mich dafür ein, dass die Frauen in der Kirche eine große, gleichberechtigte Rolle haben. Wir werden keine Kirche bleiben, in der Frauen nicht gleichberechtigt sind.“ Ludwig Schick, Erzbischof von Bamberg

Katrin Richthofer von der Initiative Maria 2.0 forderte in der Sendung, dass endlich Priesterinnen zugelassen werden müssten. Es gäbe ganz wenig, was dagegen spräche. Schick entgegnete, dass man aktuell die theologische Voraussetzung habe, dass nur Männer zum Priester geweiht werden können. Ob das aber so bleibe, wisse er nicht.

Gemischtere Führungsteams

Prinzipiell müssten aber, so Schick, die Führungsteams in der Kirche offener und gemischter sein. "Da müssen Frauen rein, da müssen Verheiratete rein, auch Zölibatäre rein." Dann könnten auch Fehlerquellen eher entdeckt werden.

In der Sendung wurde jedoch auch deutlich, dass der Reformweg einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Schick äußerte sich kritisch, dass es in den letzten Jahren nicht genug Fortschritte gegeben habe. Doch nun würden Dinge vorankommen. "Ich habe den Eindruck, im Augenblick geht es auf allen Ebenen voran. Ich denke, es wird dann auch in Rom ein Konzil oder eine Synode geben."

"Ein Kind zu missbrauchen, ist Mord."

Betroffen äußerte sich der Erzbischof bezüglich des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche. "Man muss nach hinten schauen und aufräumen." Wichtig sei, dass die Wahrheit auf den Tisch komme. "Das ist Mord, ein Kind, einen Jugendlichen zu missbrauchen." Schick habe mit vielen Missbrauchten gesprochen. "Es ist wichtig, dass wir alles tun, damit diese seelischen Wunden einigermaßen geheilt werden. Das wird wahrscheinlich nie ganz gelingen." Er werbe aber dafür, dass man auch das Gute sehen müsse und für Reformen arbeiten müsse – am besten in der Kirche.

„Ich kann wirklich verstehen, dass Menschen erschüttert sind und austreten. Ich werbe aber immer dafür, doch zu bleiben und mitzureden, damit es besser wird.“ Ludwig Schick, Erzbischof von Bamberg

Der Priester und Kirchenrechtler Wolfgang F. Rothe warb bei "jetzt red i", dafür, dass es im Sinne der Kirche wäre, wenn der Staat die Missbrauchsaufarbeitung in die Hände nehmen und umfassend aufarbeiten würde.