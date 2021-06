Bamberger Studie zeigt, warum Integration oft nicht gelingt

Mehr als 4.800 geflüchtete Kinder und Jugendliche hat die Studie "Refugees in the German Educational System" (ReGES) des Bamberger Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe begleitet. Über einen Zeitraum von fast fünf Jahren wollten die Wissenschaftler so herausfinden, wie gut die Integration in das deutsche Bildungssystem gelingt.

Abschlussbericht: Geflüchtete Kinder selten in Tageseinrichtungen

Der nun vorliegende Abschlussbericht kommt unter anderem zu dem Schluss, dass geflüchtete Kinder deutlich seltener in Kindertageseinrichtungen betreut werden. Als Grund werden fehlende Betreuungsplätze und zu wenige Informationen für die Eltern genannt.

Schlechte Sprach- und Lesekenntnisse verhindern Integration

Die Studie attestiert geflüchteten Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren zudem schlechte Sprachkenntnisse. Mehr als die Hälfte habe Probleme damit, Fernsehsendungen zu verfolgen. Nur jeder fünfte könne Literatur und Sachbücher richtig lesen. Besonders alarmierend sei dabei, dass die Jugendlichen ihre Sprachkompetenzen meist selbst für gut oder sogar sehr gut erachteten. Mehr als 60 Prozent der Betroffenen nähmen daher auch nicht an weiterführendem Sprachunterricht teil.

Klasseneinstufungen häufig zu niedrig

Wie die Studie weiter zeigt, hätten Geflüchtete wegen ihrer Flucht oft mehr als ein Jahr lang keine Schule besucht und seien danach in zu niedrige Klassenstufen eingeteilt worden. Diese und weitere Ergebnisse aus der Studie führten dazu, dass die Integration in das Bildungssystem noch nicht in allen Bereichen ohne Probleme funktioniere.