Bamberger Studenten wollen Wohnraum im Ankerzentrum mieten

Hintergrund ist der Abriss des alten Studentenwohnheims in der Pestalozzistrasse in Bamberg. Bis dort ein neues Wohnheim entsteht, fehlen 218 Plätze, sagt Luis Reithmeier, Vorsitzender des Studentischen Konvents am Donnerstag (20.12.18). Inzwischen habe man zwar 49 Ersatzplätze finden können, doch nach wie vor würden 170 fehlen.

Entscheidung erst im Januar

Die Studierendenvertretung wirbt dafür, zwei leerstehende Wohnblocks im Ankerzentrum "übergangsweise" an das Studentenwerk zu vermieten. Die Gebäude gehören derzeit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und sind als Ankerzentrum für Asylbewerber an den Freistaat Bayern vermietet. Tatsächlich wird aber nur die Hälfte der zur Verfügung stehenden Räume genutzt. Daher gibt es seit längerem Gespräche zwischen dem Bayerischen Innenministerium, der Stadt Bamberg und der Regierung von Oberfranken, ob ungenutzte Gebäude für die Bamberger Bürger zugänglich gemacht werden sollen. Mit einer Entscheidung ist erst im Januar zu rechnen.