Bamberger Schlachthof in der Krise: Verpachtung ausgeschlossen

Der Bamberger Schlachthof soll nicht an einen Großkunden verpachtet werden. Das hat der Aufsichtsrat am Mittwoch beschlossen, so die Stadt Bamberg in einer Mitteilung. "Wenn der Schlachthof weiter existieren soll, bleibt er in städtischer Hand", erklärte Bambergs Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Starke (SPD).

Schlachthof Bamberg: Keine Verpachtung an Großkunden

Es werden demnach bereits Gespräche mit den Großkunden Tönnies und Vion geführt. Diese würden darauf abzielen, den Schlachthof langfristig mit einer "schwarzen Null" betreiben zu können. Eine Verpachtung an Großkunden sei keine Option. Im Mai hatte eine Stadtratsfraktion gefordert, den Schlachthof komplett zu schließen.

Probleme: Krieg, Corona und verändertes Konsumverhalten

Der Bamberger Schlachthof habe aktuell mit mehreren Problemen zu kämpfen. Neben der afrikanischen Schweinepest, der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sei auch ein verändertes Konsumverhalten bei den Menschen festzustellen.

Mehr Kündigungen nach Bekanntwerden der Krise

Auch Personalkosten bei ausbleibenden Schlachtungen würden ins Gewicht fallen. Durch das Bekanntwerden der schwierigen Situation im Bamberger Schlachthof sei auch die Zahl der Kündigungen in den vergangenen sechs Wochen höher gewesen als zuvor.

Die aktuelle Situation sei in der gesamten Branche schwierig, hatte Interims-Geschäftsführer Julian Schulz und Wirtschaftsreferent Stefan Goller am Anfang der Sitzung erklärt.