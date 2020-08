Bamberger Sandstraße: Verbot von Alkohol "to go" verlängert

Normalerweise ziehen am Sandkerwa-Wochenende im August tausende Menschen durch die Sandstraße. In diesem Jahr wurde das Bamberger Volksfest wegen Corona jedoch abgesagt. Zusätzlich ist der Verkauf von alkoholischen To-Go-Getränken an Wochenenden nicht mehr erlaubt.

Verkaufsverbot von Alkohol "to go" wird bis Herbst verlängert

Das Verbot, das inzwischen abgelaufen war, soll nun verlängert werden. Wie die Stadt Bamberg mitteilt, wird das Verkaufsverbot von alkoholischen To-go-Getränken ab Freitag (28.08.20) bis Ende Oktober verlängert. Die Allgemeinverfügung war am Dienstag (25.08.20) ausgelaufen.

Bamberg will Menschenmassen in Sandstraße vermeiden

Die Stadt Bamberg hatte in Corona-Zeiten keine andere Möglichkeit mehr gesehen, den Menschenauflauf im Ausgehviertel in der Altstadt zu verhindern. Deshalb reagierte sie mit einer Allgemeinverfügung zum Verkaufsverbot von Alkohol zum Mitnehmen.

Keine Feier trotz abgesagter Sandkerwa

Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg), Zweiter Bürgermeister von Bamberg, habe am Anfang sehr stark auf Dialog gesetzt und auch Aufrufe über Social Media gemacht. Doch es sei eine andere Wirkung, wenn es eine offizielle Verfügung gebe und auch die Polizei vor Ort ist, so Glüsenkamp. Dies zeige auch die Bilanz des vergangenen Wochenendes: Es habe keine "wilde Feierei" in der Sandstraße gegeben, die Sandkerwa-Anhänger sind vernünftig geblieben, so die Polizei.

Gastronom klagt gegen Allgemeinverfügung

Doch nicht alle Gastronomen in der Sandstraße sehen die Maßnahme der Stadt als sinnvoll an. Florian Müller ist zweiter Kreisvorsitzender beim Hotel- und Gaststättenverband und hat mehrere Lokale in der Sandstraße. Er habe die Lösung vorgeschlagen, dass man Alkohol "to go" kaufen kann, wenn man sich etwas zu essen abholt. Für den Wirt bedeute das Verbot in Corona-Zeiten weniger Umsatz. Und der sei wegen der Abstandsregeln sowieso schon geringer als sonst, so Müller. Er hat gegen die Allgemeinverfügung geklagt und bekam in erste Instanz Recht. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das Urteil in einem Eilverfahren jedoch gekippt.

Alkoholverbot auf der Straße gilt ab 20.00 Uhr

Somit wird es auch an den nächsten Wochenenden im Bamberger Sandgebiet so laufen: Man darf Alkohol trinken, aber nur in den Lokalen. Es wird auf der Straße ab 20.00 Uhr auch weiterhin ein Alkoholverbot und ein Verkaufsverbot von Alkoholischen To-Go-Getränken geben.