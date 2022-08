Bamberger Sandkerwa eröffnet: Rathauschef braucht drei Schläge

Die Sandkerwa in Bamberg ist wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen. Seit Donnerstagabend darf wieder gefeiert werden. Mit drei Schlägen hat Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) das erste Bierfass auf einem der größten Volkfeste in Nordbayern angestochen. Damit hat die 72. Sandkerwa begonnen.

Erstmals verlangen die Veranstalter ab 18 Uhr Eintritt

Fünf Tage lang wird im Sandgebiet in der Altstadt ausgiebig gefeiert. Bis Montag erwarten die Veranstalter rund 200.000 Besucherinnen und Besucher. Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie kostet der Besuch des Festgeländes von 18 Uhr an erstmals Eintritt. Mit einem Festabzeichen für sechs Euro haben Besucherinnen und Besucher an allen Festtagen Zutritt, für einen Tag kostet ein Abzeichen 2,50 Euro. Damit sollen nach Veranstalterangaben die gestiegenen Kosten aufgefangenen werden.

Kirchweihbaum, Fischerstechen und Hahnenschlag

Bislang war der Kauf der Festabzeichen freiwillig. Höhepunkte der Sandkerwa sind das Aufstellen des Kirchweihbaums am Freitagabend und das traditionelle Fischerstechen am Sonntagnachmittag auf der Regnitz. Mit langen Holzstangen stoßen sich die Teilnehmer gegenseitig vom Boot ins Wasser. Am Montag folgt der sogenannte Hahnenschlag, bei dem die Volksfestbesucher mit verbundenen Augen versuchen, einen Tontopf zu zerschlagen.

Die Sandkerwa ist ein Kirchweihfest. Es erinnert an die Weihe der Kirche St. Elisabeth in der Bamberger Sandstraße. Die Sandkerwa endet mit einem großen Feuerwerk.