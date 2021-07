Bamberger Oberbürgermeister entschuldigt sich öffentlich

Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) hat sich bei der heutigen Sitzung des Stadtrats für Fehler in der Personalverwaltung entschuldigt. "Ich habe von Anfang an keinen Zweifel aufkommen lassen, dass objektiv Fehler gemacht worden sind", so Starke. Hintergrund sind Berichte des Kommunalen Prüfungsverbands über unrechtmäßig gezahlte Überstunden und Boni für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Zahlungen in Höhe von mehreren 100.000 Euro stehen in der Kritik.

Starke: Rechtliche Verstöße aufarbeiten

Die Verwaltung sei unter eine Art Generalverdacht geraten, so der Oberbürgermeister: "Das tut mir leid." Sollte es rechtliche Verstöße gegeben haben, müssten diese nun aufgearbeitet werden. Es müsse aber auch sichergestellt werden, dass keine Vorverurteilungen von Entscheidungsträgern erfolgen und niemand aus der Stadtverwaltung öffentlich vorgeführt und diskreditiert werde, so Starke in seiner Rede.

Keine Überstundenvergütungen mehr seit 2019

Nach Angaben des Oberbürgermeisters gibt es bereits seit 2019 keine pauschalen Überstundenvergütungen mehr. Eine überregionale Rechtsanwaltskanzlei habe mögliche Schadensersatzforderungen geprüft. Im Mai 2021 erfolgten dann Durchsuchungen im Bamberger Rathaus und einigen Wohnungen von Verwaltungsmitarbeitern durch die Kripo Coburg sowie strafrechtliche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hof.

Oberbürgermeister steht seit Monaten unter Druck

Der Druck auf Starke ist seit diesem Zeitpunkt immer größer geworden – auch eine Rücktrittsforderung hat es gegeben. Mit der Rede vor dem Stadtrat hat sich der Oberbürgermeister nach langer Zeit erstmals öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Die Rücktrittsforderung ließ er unkommentiert.