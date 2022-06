Bamberger Mountainbiker legen vier ganz legale Trails im Wald an

Der Michelsberger Wald, der direkt an Bamberg angrenzt, ist ein sehr beliebtes Naherholungsgebiet. In den vergangenen Jahren haben Mountainbiker im Wald immer wieder illegale Trails und Schanzen gebaut. Zum Ärgernis von Naturschützern. Doch nun soll das ein Ende haben.

Mit seinem Jagdhund an der Leine geht Förster Berthold Schultheiß durch den Michelsberger Wald. Gerade abseits der Wanderwege kontrolliert er immer wieder den Boden. Denn hier waren jedes Jahr Mountainbiker auf illegalen Trails durch den Wald unterwegs. Sie haben mitten im Staatswald rund um Bamberg hohe Sprungschanzen aus altem Holz aufgebaut. Zum Ärgernis von Naturschützern. "Durch die Topographie des Geländes, war das Gebiet für die Biker hier sehr lukrativ. Das hat dazu geführt, dass Rampen und Sprungschanzen errichtet wurden, die auf keinster Weise verkehrssicher waren", erzählt Schultheiß.

Illegale Schanzen wurden mehrmals abgerissen

Waldarbeiter mussten jedes Jahr aufs Neue Sprungschanzen entfernen. Durch die illegalen Trails wurden Tiere im Wasserschutzgebiet bei der Brut gestört und vertrieben, erklärt der Förster. Auch die Verletzungsgefahr für Biker, Wanderer und Reiter sei extrem groß. Manchmal müssten Biker nach rasanten Fahrten über die brüchigen Schanzen im Wald sogar ins Krankenhaus gebracht werden, erzählt Schultheiß.

Biker dürfen nun auf legalen Trails fahren

Im Michelsberger Wald hat nun der Förster mit den Bikern eine gemeinsame Lösung gefunden. Beteiligt dabei ist auch Biker Oliver Sonntag, Vorstand des Bamberger Mountainbikeclubs. Auf vier Strecken außerhalb des Wasserschutzgebietes dürfen die Mountainbiker seit Juni auf vier Trails legal fahren. Mit teils steilen Kurven und Sprungschanzen können Anfänger und Profis auf verschiedenen Strecken rund einen Kilometer durch den Wald fahren. An der Stelle, an der die Trails beginnen, steht eine große Tafel mit den genauen Regeln für die Biker. Sie dürfen zum Beispiel nicht bei Sturm oder Regen fahren und auch nicht abseits der festgelegten Wege, erklärt Mountainbiker Oliver Sonntag.

Bau der legalen Trails dauerte fast zwei Jahre

Fast zwei Jahre haben die Biker an ihren legalen Trails gebaut. Dabei wurde nur Holz aus dem Wald verwendet. Die Schanzen wurden nur mit natürlichen Materialien aufgeschüttet. Förster Schultheiß hat mit Naturschutzbehörden den Bau überwacht, damit keine Pflanzen oder seltenen Brutplätze von Tieren zerstört werden. Außerdem sollen die Trails sicher befahrbar sein, ohne Löcher im Boden oder marodes Holz an den Schanzen. Schilder weisen nun Spaziergänger und Wanderer auf die legalen Mountainbike-Strecken hin. Es sei sehr viel Arbeit gewesen, die Trails zu bauen, so Sonntag. Mehrere Bikerinnen und Biker hätten über Monate viel Energie in das Projekt gesteckt. Die legalen Trails seien ein Schritt in die richtige Richtung und vielleicht auch ein Pilotprojekt für den Landkreis, meint der Mountainbiker.

Auch im Landkreis Nürnberger Land gibt es schon legale Trails im Wald. Oliver Sonntag vom Mountainbikeclub Bamberg hofft, dass es überall in Bayern noch mehr werden. Damit die Biker an vielen Orten legal fahren können und keine illegalen Strecken mehr im Wald bauen.