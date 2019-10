Bamberger Mahnwache zum Gedenken der Opfer

Etwa hundert Menschen versammelten sich heute am späten Nachmittag zu einer spontanen Mahnwache in Bamberg zum Gedenken an die Opfer in Halle. Bambergers Oberbürgermeister Andreas Starke sagte, wenn sich Juden nach fast 75 Jahren des mörderischen Naziregimes in unserer Gesellschaft nicht sicher fühlen können, "dann muss uns das alle in Deutschland aufrütteln".

Gute Zusammenarbeit mit Polizei

Martin Arieh Rudolph, Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde in Bamberg, sagte, dass die Gemeinde "sehr geschockt und betroffen" von den Ereignissen sei. Den Schutz durch die Polizei in Bamberg bezeichnete er als sehr gut. Die Zusammenarbeit sei ausgezeichnet. Auch am Tag der Vorfälle in Halle sei die Polizei vor der Synagoge während des höchsten jüdischen Feiertags Jom Kippur präsent gewesen. Die Polizei wolle die Sicherheitsvorkehrungen im Bereich der Synagoge intensivieren, sagte ein Sprecher der Bamberger Polizei dem Bayerischen Rundfunk am Donnerstag.