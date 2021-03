Bamberger Kurzfilmtage starten – wegen Corona erstmals Online

Filmfestival fürs Wohnzimmer: Die 31. Bamberger Kurzfilmtage finden aufgrund der Corona-Pandemie zum ersten Mal online statt. Dafür dauert das Festival länger, nämlich insgesamt drei Wochen. So lange sind die 150 Kurzfilme aus 15 verschiedenen Ländern auf der Internetseite der Bamberger Kurzfilmtage abrufbar.

Bamberger Kurzfilmtage vergeben Filmpreis aus Schokolade

Das Filmfestival gibt einen tiefen Einblick in die aktuelle deutschsprachige und internationale Kurzfilmszene. Gezeigt werden Kurzfilme aus den Bereichen Spielfilm, Animation und Dokumentarfilm, Kinderfilme und Experimentelles. Dabei konkurrieren die Filmemacher um Deutschlands wohl süßesten Filmpreis – den "Bamberger Reiter" aus Schokolade. Neben einem Preisgeld erhalten die Gewinner die Skulptur, die jedes Jahr vom fränkischen Bildhauer Adelbert Heil als Unikat aus Schokolade gegossen und mit Gold überzogen wird.

Für die Besucher soll es Online neben den Filmen auch Live-Talks und Hintergrundgespräche mit den Filmemachern geben. Dafür hat die Festivalleitung extra ein Filmstudio im zuletzt ausgezeichneten Bamberger Lichtspielkino eingerichtet. Das Ticket für das gesamte Festivalprogramm kostet 15 Euro. Einzelne Filme kosten 1,50 Euro.

Betreiber von Filmfestival will Kurzfilm-Kino etablieren

Dass die Veranstaltung in diesem Jahr überhaupt stattfindet, ist nicht selbstverständlich. Die Festivalleitung hatte auch schon wegen der schwierigen finanziellen Situation ans Aufhören gedacht. Dann habe sie aber doch noch Kultur-Fördergelder über eine Stiftung des Bundes bekommen. Dank der Fördergelder soll es auch über das Festival hinaus Kurzfilm-Kino in der Innenstadt unter Corona-Bedingungen geben: in Hinterhöfen, an Hauswänden, in Ämtern, in Geschäften und auf Plätzen als Dauerschleife. Der Ton kommt dabei über Kopfhörer.