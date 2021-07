Bamberger Kirche diskutiert um antisemitische Figuren

Der Umgang mit den Figuren in anderen Städten

Die Liebfrauenkirche Trier hat die Originale aus dem 13. Jahrhundert im Dommuseum stehen. Ein Film dazu erklärt, was es mit den beiden Portalfiguren auf sich hat, er ermahnt auch zugleich. Ein Flyer liegt in der Kirche dazu aus. Doch auch hier wird über eine Tafel am Eingang oder einem entsprechenden QR-Code diskutiert.

Am Wetzlarer Dom ist am Südportal eine Steinfigur aus dem 13. Jahrhundert angebracht, die Maria mit dem Kinde zeigt und einen in Stein gemeißelten Teufel, der einen Juden umschlingt. Die Domkirchengemeinde, aber auch die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden haben eine Hinweistafel anbringen lassen. Darauf steht: "Durch solche und ähnliche Darstellungen wurden Juden von Christen über Jahrhunderte auf schlimmste Weise herabgewürdigt. Angesichts der Pogrome gegen jüdische Mitbürger in der Vergangenheit und angesichts des millionenfachen Mordes an den europäischen Juden durch die Nationalsozialisten soll die Darstellung am Wetzlarer Dom uns heute Mahnung sein. Wir wollen darauf achten, dass die Würde und die Rechte aller Menschen gewahrt werden".

Bayerns Umgang mit antisemitischen Kirchenfiguren

In Bayern haben sich der Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinde, Vertreter der christlichen Kirchen und staatliche Einrichtungen darauf geeinigt, dass die "Judensau"-Darstellungen an Gotteshäuser bleiben, aber gut sichtbar eingeordnet werden müssen. Rund ein Dutzend solcher antijüdischen Skulpturen gibt es im Freistaat, so zum Beispiel an der Sankt Sebald Kirche in Nürnberg, dem Münster in Heilsbronn oder am Tor der Burg Cadolzburg im Nürnberger Land. Die Begründung war damals, dass die Skulpturen mit ihrer Entfernung aus dem Kontext gerissen würden und so eine Erläuterung nur schwer möglich sei. Außerdem, erklärte damals Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle, könnten die Darstellungen nicht mehr ihre mahnende Funktion erfüllen. Für jedes Objekt müssten der geistes-, kultur- und kirchengeschichtliche Kontext erklärt und vertiefende Informationen etwa über einen QR-Code zur Verfügung gestellt werden.