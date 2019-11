Bamberger Juweliergeschäft: Missglückter Einbruch mit dem Auto

Mit einem Auto sind bisher Unbekannte mehrfach gegen die Fassade eines Bamberger Juweliergeschäfts gefahren, um dort einzubrechen. Allerdings ohne Erfolg, die Täter sind auf der Flucht. Das teilt die oberfränkische Polizei mit. Eine Fahndung blieb bisher ohne Ergebnis. Die Polizei bittet daher um Hinweise (Tel. 0951/9129491).

Versuchter Einbruch und Flucht mit gestohlenen Autos

Gegen 4.15 Uhr fuhren die Einbrecher mit einem gestohlenen, silbernen Audi A6 mehrmals gegen die Fassade des Geschäfts in der Keßlerstraße in der Bamberger Innenstadt. Nachdem es den Tätern so nicht gelang, in das Juweliergeschäft einzubrechen, ließen sie den Wagen zurück und flüchteten mit einem weiteren gestohlenen Fahrzeug, einem schwarzen VW-Golf mit dem Kennzeichen "BA-LU150" in Richtung Autobahn. Laut Zeugen handle es sich um mindestens zwei Täter, so die Polizei weiter.