Bamberger Hauptsmoorwald: Buhlen um Wählerstimmen

Am 18. November findet in Bamberg ein Bürgerentscheid über ein geplantes neues Gewerbegebiet im Hauptsmoorwald statt. Nun versuchen sowohl die Stadt Bamberg als auch die Bürgerinitiative für den Hauptmoorswald, im Vorfeld möglichst viele Wähler von ihrem Standpunkt zu überzeugen.

"Infoladen" der Bürgerinitiative für den Hauptmoorswald

Die Bürgerinitiative startet heute einen "Infoladen für den Hauptmoorswald" in der Kapuzinerstraße in Bamberg. Der Laden hat von Montag bis Freitag jeweils von 16.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Interessierte können sich dort ein Bild von den Planungen machen und mit Vertretern der Bürgerinitiative ins Gespräch kommen. An den Samstagen stehen die Mitglieder außerdem mit einem Infostand in der Fußgängerzone, heißt es in einer Pressemitteilung.

Stadt Bamberg veranstaltet Ortsbegehungen

Die Stadt Bamberg als Befürworter des Projekts lädt ab 13. November zu Ortsbegehungen in dem "grünen Gewerbepark" ein und informiert die Bevölkerung dort. Auf einem Teil der ehemaligen Militärfläche "Muna" plant die Stadt einen Gewerbepark. Damit sollen Flächen erschlossen werden, die von Bamberger Unternehmen dringend benötigt werden, heißt es von der Stadt.

Bürgerentscheid am 18. November

Das Landschaftsschutzgebiet Hauptsmoorwald mit seinen 3.054 Hektar sei dabei nicht in Gefahr, betont die Stadt. Die Bürgerinitiative hält das Projekt für überdimensioniert und will einen Gewerbepark im Hauptsmoorwald verhindern. Die Mitglieder hatten im Vorfeld rund 13.000 Unterschriften für ihr Bürgerbegehren gesammelt.

Kompromiss abgelehnt

Mit dem Kompromissangebot, die Gewerbefläche zu verringern, hatte die Stadt Bamberg noch versucht, den Bürgerentscheid zu verhindern. Die Bürgerinitiative hatte das Angebot aber abgelehnt. Deshalb wird nun am 18. November abgestimmt.