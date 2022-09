Bamberger Fledermäuse fliegen bis nach Brandenburg

Rauhautfledermäuse sind aus dem Bamberger Stadtgebiet bis in den Spreewald in Brandenburg geflogen. Das hat die Pressestelle der Stadt Bamberg mitgeteilt. Die Fledermäuse konnten anhand ihrer Ringe zugeordnet werden.

Bamberg - Spreewald ist eine regelmäßige Flugroute

Die Strecke zwischen Bamberg und dem Spreewald ist offenbar eine regelmäßige Flugroute für die Fledermäuse. Das bisher schnellste Tier habe die Strecke von etwa 330 Kilometer Luftlinie in nur neun Nächten zurückgelegt. Die genauen Flugrouten sollen noch erforscht werden. Daher werden Weibchen standardmäßig am linken, Männchen am rechten Unterarm markiert. Die Unterarmklammern sind aus Aluminium und beeinträchtigen den Flug der Tiere nicht.

"Markierergemeinschaft Oberfranken" kümmert sich um Erfassung

Um die Erfassung und Beringung der Rauhautfledermaus im Bamberger Stadtgebiet kümmert sich die "Markierergemeinschaft Oberfranken" unter Leitung der Geoökologen Christian Strätz und Johanna Jörg sowie der Biologin Viktoria Lissek aus Bayreuth. Im Bamberger Hain gibt es an den Bäumen spezielle Fledermauskästen. Es habe sich gezeigt, dass die durchziehenden Rauhautfledermäuse die Kästen gerne als Zwischenquartier annehmen und dann leicht beringt werden können.

Rauhhautfledermäuse fliegen 2.500 Kilometer weit

Rauhhautfledermäuse können noch längere Strecken fliegen als von Bamberg in den Spreewald: Kürzlich wurde ein neuer Weltrekord bekannt. Das Tier legte eine Strecke von 2.500 Kilometern zwischen Russland und den französischen Alpen zurück, heißt es aus der Pressestelle der Stadt Bamberg.