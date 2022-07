Bamberger Fischpass: Öko-Reparatur an der Regnitz

Wasserkraftwerke wie das von Johannes Kraus in Bamberg erzeugen rund um die Uhr klimafreundlichen Strom: In Bamberg versorgen die großen Turbinen 2.300 Drei-Personen-Haushalte. Vor 170 Jahren wurde die Staustufe in der Regnitz zur Energieversorgung der ERBA-Baumwollspinnerei gebaut. Seitdem war sie eine Barriere für wandernde Fische. Im Zuge der Gestaltung des Landesgartenschaugeländes auf dem ERBA-Gelände haben der Freistaat Bayern und die Stadt Bamberg für zwei Millionen Euro eine Umgehung des Wasserkraftwerks für Fische gebaut. Möglich war das nur, weil Kraftwerksbetreiber Johannes Kraus von seinem verbrieften Wassernutzungsrecht 1.000 Liter pro Sekunde für den Fischpass freigab.

"Wir haben es hier mit einem Kraftwerksbetreiber zu tun, der das Verständnis hatte. Er hat zwar auch Verständnis, dass er möglichst viel Strom gewinnen möchte, aber: Er hatte auch Verständnis (…) für die Gewässerökologie, und es war eigentlich eine Win-win-Situation für beide. Und zum Schluss hat er gesagt - weil alles so gut gelaufen ist, werde ich noch einen Obolus mitbezahlen für den Fischpass." Hans-Joachim Rost, Wasserwirtschaftsamt Kronach

Bedrohte heimische Fischwelt profitiert vom Fischpass

Mit 200.000 Euro unterstützte der Kraftwerksbetreiber den Bau des Fischpasses. Natürlich hat auch er einen Vorteil: Seinen Strom aus dem Bamberger Wasserkraftwerk darf er jetzt als Öko-Strom verkaufen. Den viel größeren Vorteil haben aber nach Einschätzung des oberfränkischen Bezirksfischereifachberaters Thomas Speierl die heimischen Fischarten. Rund 60 Prozent von ihnen gelten als bedroht. Speierl watet mit drei Fachkollegen durch den Fischpass und holt mit Käschern Fische aus dem Wasser.

"Das ist jetzt das sechste Mal in elf Jahren, dass wir fischen. Und es wird, ich sag mal: von Jahr zu Jahr wird 's besser. Das ist unser erster Eindruck. Wir nehmen jetzt die Daten, werden nachher noch mal ein Teilstück fischen, aber so im Großen und Ganzen sieht das sehr gut aus." Thomas Speierl, Fischereifachberater des Bezirks Oberfranken

Noch ist die aktuelle Probebefischung nicht ganz ausgewertet. Aber der überraschend positive Effekt des Fischpasses ist nach Speierls Urteil eindeutig. Die Flusssysteme Regnitz und Main sind um eine Barriere ärmer und um viele Fische reicher. Manche Arten, wie etwa die Barben, nutzen Kiesbänke im Fischpass sogar als Laichplätze und vermehren sich dort.

Bamberger Fischpass als Modell für weitere Flussabschnitte

Allerdings bleiben weiter südlich bei Forchheim und nordwestlich im Main bei Viereth noch große Staustufen mit Wasserkraftwerken. Dafür liegen zwar schon Pläne in den Schubladen der Behörden, ob und wann sie gebaut werden, ist aber noch offen. Der Fischpass am Bamberger ERBA-Gelände zeigt nach Einschätzung der staatlichen Fischfachleute, der Angler und auch der Fischerzunft in Bamberg: So eine Öko-Reparatur am Fluss bringt etwas.