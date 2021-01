Bamberger Finanzskandal: Starke will erste Antworten liefern

Mindestens eine halbe Million Euro soll die Stadt zu Unrecht an ausgewählte Mitarbeiter der Verwaltung gezahlt haben. Drei Stadträte forderten Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) deshalb bereits auf, seine Ämter bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen zu lassen. In einer Sondersitzung des Rechnungsprüfungsausschusses will dieser heute erste Ergebnisse der Aufarbeitung des Bamberger Finanzskandals präsentieren.

Halbe Million Euro zu Unrecht überwiesen

Nach einem Bericht des Kommunalen Prüfungsverbands Bayern sollen die Pauschalen zwischen 2011 und 2017 ohne rechtliche Grundlage überwiesen worden sein. Unter anderem Recherchen des BR hatten den Bericht an die Öffentlichkeit gebracht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Untreue. "Ein konkret Beschuldigter ergibt sich aus der derzeitigen Aktenlage nicht", heißt es auf Nachfrage.

Beschäftigte profitieren unter Felix und Starke

Auffällig allerdings: Die in dem Prüfbericht genannten Beschäftigten fallen fast ausschließlich in das Ressort von Bambergs Finanzreferent Bertram Felix oder sind Oberbürgermeister Andreas Starke direkt unterstellt. Hauptkritikpunkt der Prüfer ist, dass die überwiegend höhergestellten Angestellten und Beamten pauschal Geld für angebliche Überstunden kassiert haben sollen, ohne dass sie tatsächliche Mehrarbeit nachweisen mussten.

Stadt Bamberg erstattet Anzeige gegen Unbekannt

In dem Fall gibt es noch weitere Ermittlungen. Einstimmig hatte sich der Ältestenausschuss der Stadt nach Angaben der Pressestelle dafür ausgesprochen, dass die Stadt Anzeige gegen den Unbekannten stellt, der den Prüfbericht der Öffentlichkeit zugänglich machte. Allerdings: Einige Mitglieder des Ausschusses widersprechen vehement, dass sie sich für eine Strafverfolgung des Whistleblowers ausgesprochen hätten. Im Vorfeld hatte nur die SPD-Fraktion eine Strafverfolgung gefordert. Oberbürgermeister Starke erklärte die Mitteilung der Pressestelle damit, dass in der Sitzung zumindest niemand widersprochen habe.

CSU vermutet Minijobs und Beraterposten zur Kompensation

Die CSU-Fraktion vermutet unterdessen, dass auch nach Einstellung der unzulässigen Bonuszahlungen weiter zu viel Geld an die Beschäftigte gezahlt wird. So will die CSU-Fraktion Hinweise darauf haben, dass die Stadt in ihren Stiftungen und Tochterunternehmen 450-Euro-Jobs und Beraterposten geschaffen hat, die nur auf dem Papier existieren und für die die Inhaber der Stellen keine Gegenleistungen erbringen. Die Stadt soll das Modell nach Beendigung der umstrittenen Boni-Praxis eingeführt haben, um den Wegfall der Zulagen zu kompensieren. CSU-Fraktionsvorsitzender Peter Neller befürchtet "ungeheuerliche" Zustände. Beweise für die Vorwürfe hat die CSU bislang aber keine geliefert.

Starke gruppiert Beschäftigte höher ein

Belege gibt es allerdings dafür, dass Bambergs Oberbürgermeister Starke nach erneuter Ermahnung durch die Prüfer und der Einstellung der Boni-Praxis einige Betroffene per Eilverfügung höhergruppiert hat - und das teilweise mehr als ein Jahr rückwirkend.

Regierung: Unzulässige Praxis bereits früher angemahnt

Weil in dem Prüfbericht steht- und dies auch von der Regierung von Oberfranken auf BR-Nachfrage zu erfahren war -, dass die unzulässigen Boni bereits 2013 angemahnt worden waren, trauen drei Stadträte Oberbürgermeister Starke eine Aufarbeitung der Vorwürfe nicht mehr zu. Die drei Stadträte von Volt, der ÖDP und der Bamberger Mitte haben Starke deshalb aufgefordert, seine Ämter bis auf weiteres ruhen zu lassen. Von einer rein populistischen Kampagne sprach daraufhin die SPD-Fraktion und erklärte die Zusammenarbeit mit den Kritikern offiziell für beendet. Die Vorwürfe gegen die Rathausspitze würden sich in der Sondersitzung klären lassen, so SPD-Fraktionschef Klaus Stieringer.

Vorwürfe sollen bis Ende Februar ausgeräumt werden

Dass in der Sitzung die Verwaltung Stellung zu den Vorwürfen beziehen wird, hatte auch der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Wolfgang Grader von den Grünen, angekündigt. Schon bis Ende Februar sollen demnach die Vorwürfe aus der Welt geschafft werden können. Die Staatsanwaltschaft hat hingegen angekündigt, dass die Ermittlungen gegen Unbekannt noch geraume Zeit in Anspruch nehmen werden.

Bürgermeister Glüsenkamp (Grüne) will sich äußern

Mit Spannung erwartet wird auch eine erste Stellungnahmen des Bamberger Bürgermeisters. Jonas Glüsenkamp (Grüne), der bei der Kommunalwahl Oberbürgermeister Starke im Rennen um den Chefsessel im Rathaus erst in der Stichwahl unterlegen war, vertritt die mit zwölf Sitzen stärkste Fraktion im Bamberger Stadtrat. Auf Facebook ließ Glüsenkamp bereits wissen, dass er "direkt nach dem Rechnungsprüfungsausschuss für die Öffentlichkeit eine persönliche Einordnung" auf seiner Website vornehmen und konkrete Vorschläge zum Umgang mit dem Prüfbericht machen wolle.