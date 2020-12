Bamberger Finanzskandal: SPD will Strafanzeige stellen

Es geht um viel Geld. Etwa eine halbe Million Euro sollen Mitarbeiter des Bamberger Rathauses für Überstunden und als Bonuszahlungen erhalten haben. Das kritisiert die Bamberger Fraktionsgemeinschaft aus Grünes Bamberg, ÖDP und Volt und fordert eine "gründliche Aufklärung". In dem Finanzskandal holt die SPD-Fraktion nun jedoch zum Gegenschlag aus und springt Oberbrügermeister Andreas Starke (SPD) bei.

SPD prüft Strafanzeige gegen Unbekannt

Die SPD-Fraktion prüfe eine Strafanzeige gegen den Unbekannten, der die Informationen den Medien zugespielt habe, teilt der Fraktionsvorsitzende Klaus Stieringer am Montag mit. Die Weitergabe von Informationen aus nichtöffentlicher Sitzung stelle einen Tatbestand dar, der mit einer Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden könne, heißt es in der Mitteilung.

SPD will Schaden von Bamberger Oberbürgermeister fernhalten

Die SPD-Fraktion werde sich außerdem "jeglichem Versuch widersetzen, das Rechnungsprüfungsverfahren politisch zu instrumentalisieren, um dem Oberbürgermeister oder den verantwortlichen Mitarbeitern zu schaden", wird der finanzpolitische Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion Heinz Kuntke zitiert. Er ist selbst Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Bamberg.

Für die SPD hat der Oberbürgermeister Fehler behoben

Die SPD-Fraktion begrüße, dass bereits seit 2019 die wesentlichen Kritikpunkte im Zusammenhang mit den Vergütungsleistungen eingestellt wurden. "Damit hat der OB seine Aufgabe, Fehler zu beheben und für eine reibungslose Organisation zu sorgen, wahrgenommen", so Heinz Kuntke. Warum die kostspieligen "Fehler" allerdings jahrelang begangen wurden, obwohl der Prüfungsverband schon vor sieben Jahren auf die Problematik hingewiesen hatte, wird in der Meldung nicht thematisiert.

SPD-Stadtratsfraktion greif CSU-Stadträte an

Die SPD nimmt auch die CSU-Stadträte in der Mitteilung in die Pflicht: "Wir versprechen uns insbesondere von den Aussagen der langjährigen Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, Peter Neller und Franz-Wilhelm Heller, Aufklärung über die Fragen, warum die nun erhobenen Vorwürfe nicht schon in der Vergangenheit behandelt und aufgeklärt wurden", heißt es in der Mitteilung.

Stadt Bamberg von Kommunalem Prüfungsverband gerügt

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Stadt Bamberg jahrelang unzulässig Pauschalen und Prämien an Beamte und Angestellte gezahlt hatte. Das ist einem Bericht des Kommunalen Prüfungsverbandes Bayern zu entnehmen, der dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Demnach hat die Stadt in den Jahren 2011 bis 2017 ohne rechtliche Grundlage mindestens eine halbe Million Euro überwiesen. Der Prüfungsverband will die Stadt bereits im Jahr 2013 auf derartige Missstände hingewiesen haben.