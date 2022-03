Bamberger Fake-Accounts: Forensikerin belastet Stieringer

In der sogenannten Fake-Account-Affäre um den Bamberger SPD-Stadtrat Klaus Stieringer sorgen neue Erkenntnisse einer Sprachwissenschaftlerin für Diskussionen. Mehrere Politiker fordern deshalb jetzt den Rücktritt Stieringers als Stadtrat.

Forensikerin: Stieringer steckt wahrscheinlich hinter Fake-Account

Der Bamberger Kabarettist und Kolumnist Florian Herrnleben hatte eine forensische Linguistin kontaktiert, die dann zusammen mit ihm die Texte der mutmaßlichen Fake-Accounts auf eindeutige sprachliche Besonderheiten untersuchte. Mit hoher Wahrscheinlichkeit könne die Gutachterin jetzt feststellen, dass hinter einem Fake-Account Klaus Stieringer stecke, bestätigte Herrnleben dem BR.

Die Forensikerin Isabelle Thormann ist eigenen Angaben zufolge die einzige öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für das Sachgebiet "Forensische Analyse deutscher Texte" in Deutschland. Mit ihrer Einschätzung habe sie noch nie falsch gelegen, so Thormann im Interview. Der SPD Unterbezirk Bamberg-Forchheim will deshalb am Freitag über das weitere Vorgehen beraten.