Bamberger Erzbischof spendet Mitarbeiterin das Aschenkreuz

"Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst." Diese Worte spricht der Priester, wenn er am Aschermittwoch den Gläubigen das Aschenkreuz spendet. Zum Aschermittwochs-Gottesdienst in Bamberg sind die Katholiken in den Dom gekommen. Wegen der Corona-Auflagen mussten alle Maske tragen und Abstand einhalten. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick spendete dabei einer Mitarbeiterin des Erzbistums das Aschenkreuz.

Aschenkreuzspende des Bamberger Erzbischof als Videobotschaft

Die Aschenkreuzspende des Erzbischofs ist auch als Videobotschaft in den Sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook zu sehen. "Wir sollen uns besser kennenlernen, mehr lieben. Unsere Mitmenschen besser kennenlernen. Gute Beziehungen zu ihnen neu anknüpfen, und wir sollen Gott neu finden", so Erzbischof Schick in seiner Videobotschaft.

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit

Für die Christen beginnt mit dem Aschermittwoch die 40-tägige Fastenzeit. Es geht um Besinnung, Buße und Verzicht als Vorbereitung auf das Osterfest.